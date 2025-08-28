Iberdrola refuerza el impulso a la igualdad desde el deporte

Iberdrola fortalece su compromiso con el impulso efectivo de la igualdad de género a través de la práctica deportiva con la incorporación de la atleta Ana Peleteiro y la waterpolista Paula Leitón a su programa Embajadoras Iberdrola. La medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tricampeona de Europa y triple bronce mundial en triple salto y la boya de la selección española de waterpolo se suman así al equipo de 35 deportistas y referentes que fomentan la visibilidad y el liderazgo femenino en el ámbito deportivo y a las que la compañía busca dar la mayor difusión posible en medios de comunicación y redes sociales.

La gallega y la catalana se incorporan así a la familia de Embajadoras Iberdrola, compuesta por referentes deportivos como Carolina Marín, Alexia Putellas, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, María Pérez o Paula Badosa, entre otras mujeres de la élite del deporte nacional.

Ana Peleteiro

La asociación entre Ana Peleteiro, un símbolo de esfuerzo, superación y talento, e Iberdrola tiene un encaje perfecto por los valores que la atleta transmite y que la eléctrica comparte y promueve desde hace casi una década a través de su impulso pionero al deporte practicado por mujeres. La atleta gallega participará en campañas y acciones institucionales que buscan inspirar a las nuevas generaciones y fomentar una sociedad más justa e inclusiva.

Ana Peleteiro / Iberdrola

«Estoy muy ilusionada de formar parte de una compañía que cree en el poder transformador del deporte, lo apoya en todas sus facetas y da visibilidad al papel de la mujer. Juntos vamos a seguir rompiendo barreras», ha declarado Peleteiro.

Paula Leitón

A sus 25 años, ha logrado medallas olímpicas -plata en Tokio 2020 y oro en París 2024- y numerosos títulos europeos y mundiales, tanto a nivel de selección como de club. La vinculación de Leitón con Iberdrola es, en consecuencia, una simbiosis perfecta por los valores de los que la waterpolista hace gala y que la eléctrica aplaude y comparte. La deportista egarense participará en campañas y acciones institucionales que buscan inspirar a las nuevas generaciones y fomentar una sociedad más justa e inclusiva.

Paula Leitón / Iberdrola

«Para las mujeres deportistas, contar con el apoyo de Iberdrola es fundamental. Gracias a su compromiso, podemos seguir luchando por nuestros sueños, entrenando y compitiendo al máximo nivel. En mi caso, me da fuerzas para seguir dando visibilidad al waterpolo, un deporte que me lo ha dado todo, y también para reivindicar la diversidad de cuerpos en el deporte, porque todas las niñas deben saber que hay un lugar para ellas, tal y como son», ha apuntado la jugadores de waterpolo.

Dos décadas de compromiso

Iberdrola lleva desde 2016 siendo el principal impulsor del deporte practicado por mujeres. Actualmente, apoya a más de 600.000 deportistas a través de su patrocinio a 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones. Con su compromiso, en estos nueve años, ha contribuido a que el número de integrantes femeninas de estas federaciones se haya incrementado más de un 80%, hasta rozar las 820.000.

El aliento de la eléctrica también se extiende al deporte paralímpico. Desde su creación, en 2005, colabora con el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) del Comité Paralímpico Español (CPE) con el objetivo de proporcionar a nuestros deportistas las mejores condiciones para llevar a cabo su preparación y afrontar con garantías de éxito la participación en todas las competiciones.

Asimismo, Iberdrola, a través de su Fundación en España y junto al CPE, pone a disposición de los deportistas paralímpicos beneficiarios del Plan ADOP becas para formación universitaria y de postgrado. Este convenio de colaboración pretende facilitar la capacitación profesional del deportista de cara a su futura integración laboral, una vez finalizada su carrera.

Cabe recordar, por último, que la compañía es una de las empresas colaboradoras con Universo Mujer, una iniciativa integral para el desarrollo y la evolución de la mujer en la sociedad que pone en marcha actuaciones que contribuyan a la transformación social a través de los valores del deporte femenino.