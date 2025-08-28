El gran Valentín Contreras

Valentín Contreras, el admirado maestro de las ondas y hoy en tránsito al paraíso de los radiofonistas, tenía una peculiar manera de reírse. Se echaba para atrás y hacia adelante, se ponía la mano en la boca y se dejaba llevar de forma algo nerviosa, pero contenida, por las carcajadas. Me pareció siempre que esto significaba que era un hombre pudoroso y que cuidaba su imagen de informador serio, profesional y de gesto adusto detrás de su bigote pajizo. Nada de descojones ruidosos e inmoderados.

Los políticos de la década de los años ochenta en Murcia vivían en pánico por la mañana por la fuerte y radiofónica voz de Valentín. Desde las 7 repasaba la actualidad a la hora mas temprana y auténtica de la radio, en la que estamos todavía en la nebulosa del recién abandonado sueño. Contreras era un «killer» matinal y sus entrevistas eran temidas. Entrevistas demoledoras que ponían en aprietos a muchos, pero siempre educadas y bien documentadas.

Valentín con otros compañeros de profesión en la celebración del centenario de la Cadena SER. / L. O.

Valentín nunca comía con políticos, «cada uno en su casa- decía- no puedes esperar respeto hoy del compañero de manteles de ayer». No le gustaba el boato, ni los festorros a los que tan aficionada es la actividad radiodifusora. Era serio pero comprensivo con los errores ajenos, como el caso del, por entonces, joven humorista de Simplemente Humphrey (yo) por haber repetido un programa grabado de un día para otro. Me chiva su hijo Carlos que era oyente fiel y le he contado la anécdota para que se riera. Valentin se mostró comprensivo con mi cansancio pero me hizo ver que era poco profesional.

Los políticos creen que los éxitos de los profesionales en la empresa privada pueden repetirse en la empresa pública. Error. No por que estos profesionales no sean buenos, si no porque las estructuras de las privadas y públicas son diferentes. No obstante, Valentin hizo una gestión más que notable en poner en marcha Onda Regional. Y me consta que tuvo frecuentes roces con algún presidente autonómico por el asunto Casa Grande. Pero supo aguantar el tirón, servir al público y dar la noticia.

Ahora, el gran Valentín Contreras nos deja y se va al cielo de las ondas herzianas. Allí emiten en otras frecuencias los grandes radiofonistas que se han ido. Que el piloto rojo del estudio, que indica que estás en al aire, te sea leve.