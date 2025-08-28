Política
Directo | Miras comparece en Torre Pacheco tras el Consejo de Gobierno
L.O.
El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, comparece en Torre Pacheco tras el primer Consejo de Gobierno después de el verano.
Miras abordará la cuestión de la seguridad en la Región y lo ocurrido en el municipio el pasado mes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Un buzo graba bajo el agua el 2º embarcadero 'más importante' de España en Murcia: la gran obra centenaria del ingeniero británico Gustavo Gillman
- Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
- La agente violada por su superior en el cuartel de Molina aún no ha recibido ninguna indemnización
- El agujero del campo murciano: más de 146.800 hectáreas cultivables abandonadas o sin aprovechar
- Fallece quien dio vida a la mascota del UCAM CB durante casi dos décadas