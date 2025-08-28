Diecinueve personas siguen hospitalizadas por el brote de salmonela en el hotel Cavanna de La Manga

Permanecen ingresadas diecinueve de las veintiuna personas que tuvieron que ser hospitalizadas tras sufrir una intoxicación alimentaria el pasado domingo a causa de un brote de salmonela en el hotel Cavanna de La Manga del Mar Menor.

Los pacientes, que se encuentran en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, presentan síntomas como vómitos, dolor abdominal, diarrea, escalofríos y fiebre.

Además, el Servicio de Epidemiología ha confirmado que la cifra de afectados por la intoxicación ha aumentado a 190 personas, por lo que se contempla abrir un expediente sancionador al establecimiento.

Por el momento, la cocina del hotel continúa cerrada para su desinfección después de que las primeras conclusiones de los técnicos que investigan las muestras tomadas en el local indicaran que la causa del brote fuera la contaminación cruzada.

Tanto el Servicio Epidemiología y de Seguridad Alimentaria y Zoonosis como los laboratorios de Salud Pública de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones continúan investigando este brote. Así, se están analizando alimentos, materias primas, utensilios y muestras tomadas por los manipuladores.