Convocado otro macrobotellón en la protegida Isla del Ciervo

Las fiestas convocadas en la Isla del Ciervo no son ninguna novedad. Aunque los fondeos están prohibidos, por tratarse de una zona de especial protección del Mar Menor, al ser un lugar en el que anidan aves y habitan especies raras de flora. Pero ya hay fecha para el próximo evento: el sábado 30 por la tarde, "para cerrar el verano", como detalla el 'cartel' con el que se 'promociona'.

Así se promociona la fiesta convocada en la Isla del Cierv este sábado. / L.O.

Fuerzas políticas como Izquierda Unida y asociaciones como SOS Mar Menor denuncian esta recurrente situación y piden más vigilancia y medios para frenar estos eventos. Cabe destacar que, a primeros de agosto, los 'festejos' se alargaron varios días y dejaron la costa llena de basura.

"Nos sorprende que se sigan convocando este tipo de actuaciones después de las centenares de denuncias realizadas por parte de colectivos sociales, de vecinos, de organizaciones ecologistas que sienten que este tipo de actos que van en contra de los valores ambientales de un espacio tan sensible como es el el la isla del Ciervo, se vienen celebrando al parecer con total impunidad", lamenta IU.

Izquierda Unida considera que "si los promotores de este tipo de actuaciones se atreven a publicitarla en redes sociales es porque se sienten impunes y que quien tiene que hacer las acciones para evitar que esto se produzca, en este caso la Capitanía Marítima de Cartagena y también el gobierno de López Miras, están mirando para otro lado mientras este tipo de fiestas se vienen repitiendo de manera continua una y otra vez".