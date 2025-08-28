La contaminación cruzada desató la intoxicación en el hotel Cavanna

La intoxicación alimentaria que afectó el pasado fin de semana a 146 personas, de las que 21 tuvieron que ser hospitalizadas, en el hotel Cavanna de La Manga del Mar Menor, tiene como origen la contaminación cruzada, según indican los primeros análisis realizados por la Dirección General de Salud Pública y Adicciones y confirmaron fuentes cercanas a la Consejería de Salud.

Los técnicos encargados de analizar las muestras recogidas han apreciado síntomas de que el brote está relacionado con la propagación mediante contaminación cruzada de la bacteria salmonela, y han apreciado evidencias sólidas para proponer la apertura de un expediente sancionador al hotel.

Un total de 21 personas, 13 de ellas adultas y 8 niños, se encuentran ingresadas en centros hospitalarios con pronóstico estable. Del total de personas ingresadas, 20 se encuentran hospitalizadas en el hospital Santa Lucía, en Cartagena, y un adulto en el hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia.

Tanto el Servicio Epidemiología y de Seguridad Alimentaria y Zoonosis como los laboratorios de Salud Pública de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones continúan investigando este brote. Así, se están analizando alimentos, materias primas, utensilios y muestras tomadas por los manipuladores.

Cabe destacar que la suspensión cautelar de la actividad de la cocina del hotel continúa vigente.