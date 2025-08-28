Salud
La contaminación cruzada desató la intoxicación en el hotel Cavanna
Los técnicos han apreciado evidencias sólidas para proponer la apertura de un expediente sancionador al hotel
La intoxicación alimentaria que afectó el pasado fin de semana a 146 personas, de las que 21 tuvieron que ser hospitalizadas, en el hotel Cavanna de La Manga del Mar Menor, tiene como origen la contaminación cruzada, según indican los primeros análisis realizados por la Dirección General de Salud Pública y Adicciones y confirmaron fuentes cercanas a la Consejería de Salud.
Los técnicos encargados de analizar las muestras recogidas han apreciado síntomas de que el brote está relacionado con la propagación mediante contaminación cruzada de la bacteria salmonela, y han apreciado evidencias sólidas para proponer la apertura de un expediente sancionador al hotel.
Un total de 21 personas, 13 de ellas adultas y 8 niños, se encuentran ingresadas en centros hospitalarios con pronóstico estable. Del total de personas ingresadas, 20 se encuentran hospitalizadas en el hospital Santa Lucía, en Cartagena, y un adulto en el hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia.
Tanto el Servicio Epidemiología y de Seguridad Alimentaria y Zoonosis como los laboratorios de Salud Pública de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones continúan investigando este brote. Así, se están analizando alimentos, materias primas, utensilios y muestras tomadas por los manipuladores.
Cabe destacar que la suspensión cautelar de la actividad de la cocina del hotel continúa vigente.
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Una nueva línea de autobús unirá Nueva Condomina con tres pedanías de Murcia
- Dos murcianos se van a Italia de viaje y vuelven a los dos días, víctimas de una estafa: 'No caigan, por favor
- Los caballitos y las nacras vuelven a poblar las aguas del Mar Menor
- La invasión de cotorras argentinas pone en jaque a la Región de Murcia