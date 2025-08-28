La Comunidad impulsa el comercio exterior ante el desafío arancelario de Trump

Las exportaciones de las empresas regionales a EE UU alcanzaron los 258,19 millones de euros en los cinco primeros meses del 2025, según los últimos datos oficiales ofrecidos ayer por la Comunidad. Esta cifra supone un incremento del volumen de ventas superior al 2 por ciento respecto a la cifra del mismo periodo del año anterior. El país norteamericano ocupa así la octava posición en el ranking de países a los que más exporta la Región, el tercero si se atiende a los no comunitarios.

Sin embargo, la cruzada arancelaria que ha emprendido el Gobierno de Estados Unidos, con un arancel general del 15% para la UE, podría suponer un duro golpe para la economía regional, y especialmente para aquellas empresas murcianas que buscan estrenarse o consolidarse en ese mercado. Por ello, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), está ayudando a las pymes a afrontar el desafío arancelario «planteado en el marco de la política proteccionista impulsada por el presidente Trump».

En este sentido, entre las medidas adoptadas, desde el Gobierno regional destacaron la línea de ayudas a la internacionalización, convocada a comienzos del mes de julio, que destina cerca de dos millones de euros al impulso de las exportaciones regionales, ofreciendo ayudas a fondo perdido con un importe máximo de 30.000 euros por beneficiario.

«Esta línea, que estará abierta hasta finales de año, ha recibido un número récord de solicitudes en el primer mes, cuando se han registrado 67, de las que 17 tienen vinculación con la consolidación o conquista del mercado norteamericano, lo que ratifica que, pese a las dificultades a las que nos enfrentamos, sigue teniendo gran interés para nuestras empresas», informó ayer la consejera de Empresa, Marisa López Aragón.

La consejera de Empresa, Marisa López, visitó ayer la empresa Colchones Gomarco. / CARM

La consejera dio a conocer estos datos durante su visita a la empresa Colchones Gomarco, beneficiaria de otra de las líneas de ayuda impulsadas por el Info, el Cheque Internacionalización, que ha subvencionado este año, con 275.000 euros, la asistencia técnica para abordar nuevos mercados a 29 empresas de la Región de Murcia. López Aragón destacó la «actitud proactiva» del Gobierno regional «como la mejor herramienta para facilitar el acceso a cualquier mercado internacional a las empresas de la Región», y recordó los trabajos realizados este año en el seno del Comité Aranceles.

La convocatoria de ayudas a la internacionalización, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), está dirigida a pequeñas y medianas empresas, autónomos y personas jurídicas con actividad en la Región de Murcia, informan fuentes de la Administración regional, que detallan que entre las acciones susceptibles de apoyo se incluyen los viajes de prospección a mercados, la participación en acciones de promoción exterior como, por ejemplo, ferias internacionales, el diseño y desarrollo de acciones de marketing internacional, la participación en licitaciones internacionales o proyectos de implantación de una oficina de representación en el exterior.

Según fuentes autonómicas, entre los productos más exportados desde la Región de Murcia a Estados Unidos, hay tres cuyo crecimiento en los últimos años sobresale sobre el comportamiento de los demás: legumbres, hortalizas y conservas, que experimentaron un incremento del 186 por ciento; abonos, con un aumento de las exportaciones de un 264 por ciento, y otros productos químicos, con una subida del 129 por ciento.