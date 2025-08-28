Cajamar favorece la accesibilidad de todos sus puntos de atención al cliente

Grupo Cajamar ha realizado avances significativos en la consolidación de su responsabilidad social y adaptación a las tendencias globales que están redefiniendo el sector financiero. La entidad ha situado desde sus orígenes a la sostenibilidad como uno de los pilares estratégicos de su actividad, promoviendo no solo el desarrollo económico, sino también la igualdad y la inclusión social. En este contexto, el Grupo, referente de la banca cooperativa, se propone eliminar las barreras a las que se enfrentan las personas con capacidades distintas en sus interacciones bancarias cotidianas con la implementación de un programa que incluye sendos planes: uno de formación en materia de accesibilidad dirigido a toda la plantilla y un plan de adaptación de sus canales digitales y red de oficinas. Este proyecto está enfocado en integrar la gestión y atención inclusiva en toda su organización, y no solo para garantizar el cumplimiento normativo, sino para consolidar su papel como agente de cambio socioeconómico.

El plan de formación, dirigido a sus 6.288 empleados y empleadas, adopta una metodología de aprendizaje con modalidad e-learning y está dividido en dos líneas formativas: una orientada a perfiles técnicos que requieren conocimientos avanzados en accesibilidad y otra de carácter general destinada a todo el personal. Como acción complementaria, se han desarrollado pautas específicas para la atención comercial, con el fin de fomentar una interacción aún más empática, personalizada y accesible con los clientes.

Por su parte, el plan de adaptación de sus canales físicos y digitales pretende garantizar experiencias inclusivas a todos los usuarios y asegurar un acceso universal a sus servicios, independientemente de las capacidades o limitaciones. Entre las medidas contempladas destacan la instalación de señalización adaptada, rampas de acceso y puestos de atención prioritaria en sus sucursales. Asimismo, la iniciativa incluye la simplificación de comunicados y documentación contractual que facilite su comprensión, así como la incorporación de tecnología avanzada en sus plataformas digitales para facilitar el acceso a personas con discapacidades visuales, auditivas o motoras.