Los bomberos forestales de la Región preparan movilizaciones

Los bomberos forestales de la Región de Murcia preparan movilizaciones, que podrían concentrarse en la semana del 8 al 15 de septiembre. Este cuerpo reclama mayor seguridad, más conciliación laboral y personal, salarios dignos así como que su servicio sea público y no a través de una empresa privada. Por este motivo preparan estas marchas que hagan visibles sus reivindicaciones ante el gobierno regional.

Los sueldos de los bomberos en la Región de Murcia sería de 1.500 euros, según un informe publicado esta semana por UGT, en el que Murcia está a la cola en cuanto al salario de estos profesionales.

El Gobierno regional ya anunció tras aprobar los Presupuestos para 2025 de la Comunidad que destinarán más de 10 millones de euros para dar respuesta a las mejoras laborales de los bomberos, reforzar el personal con casi 80 plazas y renovar los parques en tres municipios, además de la adquisición de nuevo material.

Huelga en Madrid

Mientras, el comité de empresa de las Brigadas Forestales ha anunciado que seguirán adelante con la huelga indefinida tras una "insuficiente" reunión a tres bandas con representantes de la Comunidad de Madrid y de la empresa pública Tragsa en la que no se ha logrado alcanzar soluciones al conflicto laboral de los trabajadores.

Las tres partes se han reunido este pasado jueves en las instalaciones de Tragsa en Leganés para abordar las reivindicaciones de un colectivo cuya contratación depende de la empresa pública tras recibir un encargo en 2022 por parte de la Comunidad de Madrid y que expira en el mes de diciembre.

En palabras del secretario de Comité de Empresa y miembro del Comité de Huelga, Julio Chana, la reunión ha sido "totalmente insuficiente" debido a que, aunque los representantes del Ejecutivo autonómico han mostrado "cierta voluntad de entendimiento", la dirección de Tragsa, por su parte, se mantiene "en la negativa".