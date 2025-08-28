Verano
La bandera roja ondea este jueves en dos playas de la Región
En otras ocho zonas de la costa hay bandera amarilla
EP
Los puestos de vigilancia de las playas de la Región han abierto este jueves con bandera roja, que indica baño prohibido, en dos playas de La Unión, las del Lastre y La Bahía I, según la última actualización publicada por el Centro de Coordinación de Emergencias.
Además, hay bandera amarilla en las playas de Calabardina, Las Delicias II y Malatentisco, en Águilas; y Calblanque, Cala del Barco, La Azohía (El Cuartel), La Azohía (Chapineta) y San Ginés, en Cartagena.
El resto de puestos de vigilancia de la Región de Murcia ha abierto con bandera verde, que indica baño seguro.
La Dirección General de Seguridad y Emergencias recuerda a los bañistas que atiendan siempre las indicaciones de los socorristas y respeten la señalización en cada playa.
