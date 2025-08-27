Siete banderas amarillas ondean este miércoles en las playas de la Región

Este miércoles siete playas de la Región muestran la bandera amarilla en sus puntos de vigilancia, dos de ellas en Águilas y cinco en Cartagena.

Los Servicios de Emergencias recuerdan que, cuando los bañistas vean esta bandera, deben tener en cuenta que puede haber corrientes medianamente fuertes, fenómenos meteorológicos que dificultan la vigilancia y situaciones que supongan un riesgo moderado.

Por ello, se pide el baño con precaución en las siguientes playas:

En Águilas : Matalentisco y Calarreona

: Matalentisco y Calarreona En Cartagena: Calblanque, Galúa, Sineras, Entremares y Levante (Cabo de Palos)

La Dirección General de Seguridad y Emergencias recuerda a los bañistas que atiendan siempre las indicaciones de los socorristas y respeten la señalización en cada playa.

La información actualizada sobre el estado de las banderas puede consultarse en la página web de los Servicios de Emergencias.