Los secretos de las Salinas de San Pedro

En pleno verano murciano, cuando el calor invita a buscar sombra o mar, hay familias que encuentran en la naturaleza una forma distinta de disfrutar las vacaciones. Una de esas propuestas es una gincana autoguiada organizada en el Centro de Visitantes del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Una actividad gratuita, accesible y pensada para todos los públicos, que combina pistas, pruebas y enigmas con el descubrimiento de la fauna y flora de este espacio protegido.

Una familia llegada desde Zafra en Extremadura, Domingo y Charo, junto a su hija Inés, descubrieron la propuesta casi por casualidad: "Nos enteramos a través de la oficina de turismo. Allí nos explicaron bien los centros de interpretación y vimos que había actividades que podíamos hacer con niños, en familia", recuerda Charo.

No venían con ideas preconcebidas, sino con ganas de dejarse sorprender: "Nunca hemos estado en la Región de Murcia, era la primera vez. Queríamos visitar la zona, conocer lugares y ver qué nos ofrecía. Nos atrajo la idea de ver la naturaleza y los flamencos", añade Domingo.

La gincana, que propone un recorrido autónomo con pruebas adaptadas para todo tipo de edades, resultó ser un plan entretenido y didáctico.

Inés confirma que se lo pasó fenomenal: "La que más me gustó fue la tercera prueba, la de la planta", asegura tímidamente. Aunque reconoce que alguna le costó un poco más: "La segunda, la del pájaro. No había pájaros en el lago en ese momento y tuve que buscarlo en el cartel"».

El formato, lejos de ser un simple paseo, combina aprendizaje con juego. Charo destaca: "Lo más chulo es que después de ver el vídeo en el centro, con la gincana puedes practicar lo que has aprendido. Es muy interactivo, no es como otros centros donde solo lees paneles. Aquí los niños aprenden jugando y nosotros también".

Domingo lo resume con entusiasmo: "La atención que tienen los coordinadores es muy buena, te explican todo el entorno. Puedes subir a ver la fauna desde la torre con unos prismáticos que te dejan en el mismo centro . Repetiríamos sin duda y lo recomendamos a cualquier familia que venga a San Pedro del Pinatar".

Para Inés, que coloreaba el dibujo de un flamenco mientras sus padres hablaban, la conclusión fue clara: "Es muy divertida".

La propuesta, pensada para todo agosto, está diseñada para que cada familia la pueda realizar a su ritmo. "Esta primera parte tiene cuatro paradas, realmente cinco porque hay dos hoteles de insectos. Se hace de forma autónoma y luego, en la segunda parte, pueden salir al parque para resolver las distintas cuestiones del final de la actividad", explican desde el centro.

El recorrido mezcla adivinanzas, pruebas de observación y juegos con materiales del entorno: "La idea es que, incluso con el calor, se pueda aprovechar el recinto. Como a partir de las diez y media ya es muy difícil hacer rutas largas, esto permite descubrir valores naturales sin necesidad de desplazarse demasiado", señala.

Descubrir jugando

Detrás de la sencillez del juego hay un objetivo claro: despertar la curiosidad. "Es una forma de que ellos mismos descubran los valores naturales y culturales del parque. Nosotros vamos guiando un poco, pero lo bonito es que los niños encuentren las respuestas. Si van al observatorio de aves y no ven ninguna, al menos preguntan, se interesan y quieren saber más", apuntan desde el centro.

Vista de la charca del centro de Visitantes desde la primera plantadel mirador. / J. M. L.

Esa es la esencia de la educación ambiental: convertir el asombro en aprendizaje. "Siempre decimos que si no conoces tu entorno, no aprendes a amarlo ni lo quieres proteger. Por eso buscamos actividades que acerquen a la gente el valor del espacio natural y que entiendan por qué está protegido", afirma la coordinadora.

El Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar es un mosaico de biodiversidad. El recinto del centro cuenta con una charca incluida en la lista internacional de humedales Ramsar, hogar de especies en peligro como el fartet, un pequeño pez endémico del Mediterráneo: "En época de nidificación hemos tenido varias puestas de cigüeñuela, un ave que ha convertido este espacio en zona de especial conservación", subrayan.

El recorrido también permite conocer especies vegetales en riesgo, como el ciprés de Cartagena o la sabina de las dunas: "Es un espacio de interpretación y, a la vez, de conservación. Queremos que los visitantes se lleven esa doble idea", insiste la responsable.

El Centro de Visitantes complementa la gincana con otros recursos. Dispone de una sala de proyecciones, con versiones de 8 y 22 minutos, que muestran el parque en diferentes estaciones: "En verano vemos charranes y charrancitos, pero en invierno llegan otras aves. El audiovisual ayuda a conocer todo el ciclo anual", explica la coordinadora.

La torre observatorio, equipada con ascensor, es otro de los atractivos: "Ahora es accesible para todos. Gente que lleva viviendo aquí toda la vida nos dice que, por fin, pueden subir y disfrutar de las vistas. Desde arriba ves el Mar Menor, el Mediterráneo, la charca y toda la carretera que cruza el parque. Es una buena manera de orientarse antes de recorrerlo", añade.

La programación no se detiene en agosto. En septiembre, por ejemplo, está previsto un taller de rastros marinos enmarcado en el Día Internacional de Limpieza de Costas, en colaboración con el Parque Regional de Calblanque. Algunas actividades requieren inscripción, pero la información está siempre en la web de Murcia Natural y pinchando en ‘Mochila de actividades’.

La acogida de la gincana está siendo positiva: "Llevamos casi 70 participantes y la mayoría se entera por redes sociales o por el boca a boca", explica la coordinadora.

Las sensaciones que han recibido animan a pensar en mantener la propuesta más allá de agosto: "Nos dicen que es una buena introducción al parque y que despierta curiosidad. Eso es justo lo que buscamos: que se diviertan y aprendan al mismo tiempo".

En definitiva, la propuesta de este centro de visitantes demuestra que ocio familiar y educación ambiental no tienen por qué estar reñidos. Una gincana sencilla y participativa se puede convertir en una excusa perfecta para descubrir la riqueza natural del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

Experiencias como la de Charo, Domingo e Inés se suman a las de otras familias que cada verano encuentran formas diferentes de conocer este rincón de la Comunidad.