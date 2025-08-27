La Región lidera las exportaciones españolas a África Occidental

El comercio es fundamental para el fortalecimiento de las relaciones entre naciones y precisamente en África se aprecia de manera muy sencilla la lucha de grandes potencias como China, Rusia, Estados Unidos o la UE por proyectar su influencia. Las empresas regionales se afianzan en los mercados en África Occidental al liderar las exportaciones nacionales a la zona, según datos correspondientes a los cinco primeros meses del año, que indican que las exportaciones a Ghana alcanzaron los 27,68 millones de euros, con la Región de Murcia como primera provincia exportadora española del país. En cuanto a Costa de Marfil, fueron 9,44 millones de euros las ventas de las empresas regionales, y la Región fue la tercera provincia más exportadora de España.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, señaló a través de nota de prensa que «la estabilidad económica y previsión de crecimiento en los próximos años, así como las políticas comerciales con la Unión Europea y un incipiente desarrollo industrial, que sitúa a ambos países como referentes en el África Occidental, pone en la diana los destinos más interesantes para diversificar las exportaciones regionales a estos dos países africanos».

Los productos más exportados a Ghana en el arranque de este año han sido combustibles y lubricantes; bebidas sin alcohol; zumos y envases y embalajes. La Región aglutina más del 23 por ciento del total de exportaciones españolas al país. Respecto a Costa de Marfil, los principales productos exportados son envases y embalajes; productos de fundición; productos químicos y cementos, yesos y cales.

Para continuar consolidando la presencia de las empresas regionales en el continente africano, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), junto con la Cámara de Comercio de Murcia, organizan una misión comercial multisectorial que se celebrará entre el 17 y el 22 de noviembre.

La acción comercial forma parte de la planificación del Plan de Promoción Exterior que desarrolla el Info con la colaboración de las Cámaras de Comercio de la Región y está cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).