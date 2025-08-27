El PSOE critica el "abandono" del mirador del Cabezo de las Palas en Lorca

El Partido Socialista de Lorca denunció este martes el «abandono» del mirador del Cabezo de las Palas. Según su portavoz, Isabel Casalduero, «este espacio fue uno de los proyectos incluidos en el plan de renaturalización del casco histórico, financiado con más de 46.000 euros procedentes de una subvención lograda durante el mandato de Diego José Mateos. Pese a que se inauguró el pasado 9 de julio, hace más de un año, el mirador ha permanecido cerrado al público desde entonces».

«Este equipo de Gobierno habla continuamente de la recuperación del Casco Histórico, pero esa recuperación comienza por tener abiertos y en uso espacios emblemáticos como este mirador del Cabezo de las Palas», insiste Casalduero, que recuerda que «pasaron ocho meses desde que el PSOE pidió explicaciones en el pleno y seguimos con el acceso cerrado», lamentó la socialista.

La portavoz recalcó la necesidad de abrir el espacio cuanto antes, «no sólo para el uso y disfrute del mismo, sino que para que tenga un mantenimiento adecuado y no se convierta en un vertedero por la acumulación de basuras y malas hierbas».

"El mirador es visitable"

En respuesta a las críticas realizadas el PSOE de Lorca, el Ayuntamiento aseguró que «el mirador es totalmente visitable y es un proyecto del actual equipo de Gobierno». Según el Partido Popular, «existen enclaves en todo el municipio que por su condición tienen una oferta de visitas guiadas pensadas para evitar, entre otros, molestias a los vecinos, posible deterioro de la zona o la realización de otras actividades incívicas.

Las visitas al mirador «están incorporadas en las visitas monumentales de la temporada turística, que arranca en primavera y concluye en otoño (de marzo a octubre), teniendo en cuenta que en los meses de invierno las horas de luz se reducen y oscurece muy pronto, por lo que no tiene sentido ampliar más estas visitas», aclararon.

Respecto a la limpieza, el PP expuso que «el Cabezo no sólo está mucho más atendido y cuidado, sino más limpio que cuando gobernaba en Lorca el PSOE, sólo basta con recordar el incremento de servicios de limpieza y recogida en barrios y pedanías. Generar una imagen de una Lorca sucia de manera constante no hace sino empañar la labor de los trabajadores y desalentar al turismo», apuntaron.