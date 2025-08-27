El polvo sahariano cubre el cielo de la Región: estos son las zonas con niveles muy desfavorables de calidad del aire

La Región de Murcia vuele a amanecer otro día más con un alto nivel de contaminación en el aire. Este miércoles, las estaciones de Lorca, Jumilla y Caravaca de la Cruz han registrado más de 100μg/m3 de partículas PM10, lo que supone una calidad del aire muy desfavorable.

El resto de estaciones de la Comunidad presentan niveles desfavorables de contaminación aérea, excepto la de Mompeán, que ha registrado una calidad regular, y las de Alumbres y Escombreras (con calizad razonablemente buena).

Lorca, en alerta

Tras registrarse ayer un promedio de 101.79 µg/m3 de partículas PM10 en la estación de Lorca, el municipio se encuntra en nivel 3 de alerta por calidad del aire. Por este motivo, el Ayuntamiendo ha activado el Protocolo del Marco de Actuación Municipal ante episodios ambientales de contaminación de NO2 y PM10, que incluye la puesta en marcha de una serie de medidas "para paliar posibles incidencias ante esta situación: el transporte público (autobús urbano) será gratuito, además de las plazas de aparcamiento reguladas por la ORA ubicadas en la zona de La Alberca y de Los Ángeles, junto al Mercadona, que ya son gratuitas en este mes de agosto" ha señaldo la edil de Medio Ambiente, María Hernández.

Mapa representativo del índice de calidad del aire en la Región este miércoles. / L.O.

Recomendaciones

Desde el Ayuntamiento de Lorca han recordado algunas recomendaciones para abordar estos episodios de contaminación:

No realizar ejercicio físico y/o deporte intenso al aire libre

y/o deporte intenso al aire libre El uso de la mascarilla FFP2 y FFP3 para las personas más vulnerables como medida de protección, y en caso extremos es recomendable para estos colectivos permanecer en el interior de sus viviendas. En caso de malestar respiratorio o cardíaco, consultar a un profesional sanitario

como medida de protección, y en caso extremos es recomendable para estos colectivos permanecer en el interior de sus viviendas. En caso de malestar respiratorio o cardíaco, consultar a un profesional sanitario Controlar la refrigeración de las viviendas y edificios públicos, minimizando así el consumo energético

y edificios públicos, minimizando así el consumo energético El uso compartido del coche privado y la utilización del transporte público para los desplazamientos

y la para los desplazamientos Usar los aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad, realizar una conducción eficiente evitando las paradas y los arranques bruscos y limitar la velocidad

en las afueras de la ciudad, realizar una conducción eficiente evitando las paradas y los arranques bruscos y limitar la velocidad Bajada de la temperatura de la calefacción o aire acondicionado de las casas y edificios públicos con el objeto de minimizar el consumo energético

de las casas y edificios públicos con el objeto de minimizar el consumo energético Apagar las luces innecesarias y los aparatos que no se estén utilizando

y los aparatos que no se estén utilizando Evitar la quema de rastrojos y márgenes agrícolas

Evitar desplazamientos largos para personas con problemas respiratorios

Riesgo por calor

Además de los riesgos por contaminación, también hay alertas por riesgo de calor activas hoy en la Región: las autoridades de salud han activado el nivel 1 (riesgo bajo) de alerta por calor en los municipios de Cartagena y Mazarrón.

Las autoridades sanitarias han facilitado este decálogo de consejos: