Seguridad Social
Murcia es la tercera Comunidad con la pensión media más baja en España
Los pensionistas cobraron unos 1.170 euros, 142 menos que la media del país, pero la cifra supone un 5% más que en el mismo mes del año anterior
E.P.
La pensión media, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), fue de 1.170,47 euros en la Región de Murcia a 1 de agosto de 2025, la tercera más baja del país, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En concreto, la pensión media en la Región es 142,48 euros inferior a la del conjunto del Sistema de la Seguridad Social en España, que alcanzó en agosto la cuantía de 1.312,95 euros.
No obstante, la comunidad experimentó un crecimiento en la pensión media del 5% en relación con el mismo mes del año anterior, superior al incremento del conjunto del país (4,48%).
En cuanto al número de pensiones, la cifra total ascendió a 267.948 en la Región de Murcia, lo que representa un incremento del 2,06% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Por tipo de pensiones, a 1 de agosto se registraron 160.109 de jubilación, con una media de 1.359,69 euros; 62.327 de viudedad, con 864,71 euros; 31.945 de incapacidad permanente, con 1.098,57 euros; 11.924 de orfandad, con 482,10 euros, y 1.643 a favor de familiares, con 724,40 euros
Datos nacionales
En el conjunto nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes la cifra récord de 13.620,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024.
La nómina de agosto incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas.
Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 9.954,9 millones de euros, un 6,1% más que en agosto de 2024
En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.374.297 pensiones, un 1,6% más que en igual mes de 2024, a más de 9,38 millones de personas, un 1,6% más que en agosto del año pasado.
