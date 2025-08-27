La lengua azul ya se ha detectado en cinco explotaciones agrarias de la Región

La Comunidad ha informado este miércoles que los casos de lengua azul en la Región de Murcia, con el serotipo 3, el más dañino, afectan a cinco explotaciones agrarias, cuatro en Calasparra y una en Cehegín. Así lo ha confirmado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, quien ha vuelto a hacer un llamamiento a la vacunación ante esta nueva expansión de la enfermedad vírica, transmitida por mosquitos, que afecta gravemente a las explotaciones ganaderas causando pérdidas económicas por la mortalidad, los abortos, o la reducción de leche y carne. Cabe recordar que la lengua azul no afecta a los humanos.

Tras recordar que se están registrando casos por todo el país, (positivos en 27 provincias en lo que va de año), Rubira recordó "la imperiosa necesidad de que los titulares de las explotaciones ovinas, vacunen a sus animales".

Un veterinario vacuna a una vaca contra la lengua azul. / EL PERIÓDICO

Por otra parte, al consejera destacó que desde el Gobierno regional se está invirtiendo en la adquisición de dosis "para que los ganaderos puedan vacunar gratuitamente a los animales por el serotipo 3 y 4". Además, también indicó la importancia de desinsectar las instalaciones, para eliminar o reducir la población de mosquitos del género Culicoides.

"En el último trimestre de 2023 compró vacunas de lengua azul de serotipo 4 (la variedad que se extendió en el foco del año pasado) para la cabaña de ovino. Y para este año 2025, la Comunidad ha adquirido vacunas para el serotipo 3 por valor de 150.000 euros, y tiene reservada la misma cantidad para una posible segunda compra. "Al final, el objetivo que tenemos con estas vacunas es dar seguridad a toda la cabaña ganadera pueda ser vacunada", aseguró Rubira, que insistió en reclamar la colaboración de los ganaderos.