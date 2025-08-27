El laboratorio que revela los secretos de los microorganismos

Aunque no lo parezca a simple vista, bajo la lupa de aumento del microscopio los microorganismos hablan y cuentan de dónde vienen. Actualmente, en el laboratorio regional de Salud Pública del Área II, ubicado en la Plaza San Agustín de Cartagena, están investigando la procedencia de las muestras de salmonelosis extraídas tras el brote desencadenado en el hotel Cavanna de La Manga este fin de semana, que deja ya 21 hospitalizados por ingerir un alimento en mal estado.

No son los únicos que trabajan en estas instalaciones. El Ayuntamiento de Cartagena firmó hace unas semanas un convenio con la Comunidad Autónoma que permitirá modernizar el edificio y crear un Laboratorio Integrado de Salud Pública que unificará el trabajo técnico del laboratorio municipal con el regional.

«El laboratorio municipal del Ayuntamiento de Cartagena está colindante con el Laboratorio de Salud Pública de la Consejería, que lleva el Área II de la Consejería de Salud, mediante ese convenio se ha llegado a una fusión funcional de laboratorios. Se van a ajustar los recursos, se van a mejorar servicios y a no duplicar ningún tipo de análisis», explica a esta redacción la jefa del laboratorio municipal, Nuria Vergara, quien aclara que cada organismo va a mantener sus competencias aunque funcionen como un solo laboratorio.

En un día normal, en su trabajo analizan principalmente competencias municipales. «Llevamos el control de plagas, el control de animales domésticos abandonados, es decir, el servicio del Catad se dirige también desde aquí, y lo que es propio del laboratorio, como control del agua de consumo de la red de Cartagena, el control de las aguas residuales, salidas y entradas de depuradoras y ensayos en playas».

Ahora, con la fusión con la Comunidad Autónoma, «ellos llevan competencias propias de la Consejería de Salud, como intoxicaciones alimentarias, la detección de drogas en orina y brotes de epidemiología del Área II. La calificación de aguas de baño de las playas de esta zona también las realizamos ya aquí».

Vergara explica que antes de la fusión «nosotros recogíamos muestras de las playas, que ahora van a llevar nuestro sello ENAC -una acreditación oficial-, el informe de salida va a llevar un sello de calidad que es de nuestro laboratorio municipal».

Principalmente, en el laboratorio municipal analizan muestras de la determinación de la cloración del agua del grifo. «Hacemos un control diario de toda la red, vemos que la turbidez, la conductividad y el cloro son adecuados en toda la red municipal; vemos las determinaciones de PH en las aguas residuales, porque ese agua residual va a la depuradora y si hay alguna empresa que es contaminante, nosotros aquí hacemos la determinación y ese informe puede tener implicaciones para poder sancionarla».

Para que esta situación en el laboratorio analizan las muestras del alcantarillado y determinan si los vestigios cumplen con el decreto de aguas residuales. Además, también se encargan de controlar la calidad del agua en las piscinas municipales con controles físico-químicos y microbiológicos de carácter mensual.

A estas labores se suman ahora con la integración del laboratorio regional la detección de «la legionella y otras bacterias, que van a llevar mis compañeros, que llevan desde Salud Pública y que ya van a salir con el membrete del laboratorio integrado».

Durante 2024, el laboratorio municipal, que cuenta con un presupuesto de 708.000 euros, realizó más de 3.000 análisis. En cuanto al control del agua potable, el laboratorio realiza la vigilancia de 136 puntos de todo el término municipal.

Respecto a las aguas residuales, se efectúan más de 1.200 análisis anuales en vertidos tanto urbanos como industriales.

Asimismo, realizan muestreos semanales de aguas de mar y de estaciones depuradoras de aguas residuales, con más de 400 análisis anuales enfocados especialmente en indicadores microbiológicos.

«Estamos muy orgullosos de poder haber culminado la integración del laboratorio municipal de Cartagena y el de la CARM. La renovación de la infraestructura y equipos, además de la coordinación de personal, hará más eficiente el trabajo», afirma el edil responsable de Sanidad, Gonzalo López Pretel, quien mantiene que «la salubridad y salud pública son facetas muy importantes en el bienestar, el control del agua para uso doméstico, para el baño y urbano así como el control alimenticio son fundamentales».

«Cartagena logra tener una instalación regional de primer nivel en la ciudad y retiene personal y talento», concluye López Pretel.

A principios de julio, cuando se firmó el convenio entre las dos administraciones, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, visitó las instalaciones junto al consejero de Salud, Juan José Pedreño, y anunciaron una inversión de 2 millones de euros que permitirá culminar la rehabilitación integral del edificio y optimizar su eficiencia energética, accesibilidad y funcionalidad.