La Feria Chica de Lorca, preparada con Azúcar Moreno y Álvaro García como plato fuerte

Con la Feria Chica arranca un septiembre repleto de actividades que continuarán «proyectando a Lorca como un referente regional de ocio saludable, cultura y gastronomía. A estas celebraciones con carácter tradicional, le seguirán la Feria Grande y la Feria de Artesanía de la Región de Murcia, entre otros encuentros, que vuelven a erigirse como citas indispensables dentro de la Agenda Anual de Eventos de Lorca y que cada año logran congregar a miles de lorquinos y visitantes», así lo trasladó este martes la edil de Feria y Fiesta, María de las Huertas García, en la presentación de los eventos.

Según indicó la edil, las fiestas patronales en honor a Santa María la Real de las Huertas darán comienzo el 4 de septiembre, con el Pregón, que este año tendrá lugar en el Santuario Patronal y que correrá a cargo del presidente de la Hermandad Virgen de las Huertas, Pedro Millán, que recogerá el testigo del pregonero del año pasado, Pepín Jiménez».

Azúcar Moreno y Álvaro García serán los platos fuertes de las actuaciones en directo, que tendrán lugar el viernes 5 y sábado, 6 de septiembre, respectivamente, ambos a las 23.30 horas, en la plaza Rey Sabio. Se sumarán la actuación del grupo Avidya, además de otras protagonizadas por Dj´s (Diego Cano, Iván Belmonte y Celso), que ofrecerán música actual y para todos los públicos.

«No faltarán el Ciclopaseo Memorial Clemente Martínez Munuera, que alcanza su VII edición, con salida desde el estanco del Quijero. Será el domingo, 7 de septiembre, a las 10.00 horas; el mismo día que tendrá lugar la Gala Inaugural del 35 Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas, «una de las citas más espectaculares de la Feria Chica, dada su proyección», añadió García.

También, estarán los juegos y concursos tradicionales, como el de la Cucaña o el de Migas, entre otros, que cada año congregan a una gran multitud en la explanada junto a la plaza Rey Sabio. Tampoco lo harán los puestos de gastronomía tradicional, que van desde los típicos turrones, bacalaos o algodones de azúcar y garrapiñadas, hasta raciones de todo tipo y para todos los gustos. Y, por supuesto, las atracciones para hacer las delicias, sobre todo, de los más pequeños. Para ellos está pensada, además, la actuación de títeres La Aventura Musical de Matilde, que se ha sumado el sábado 6, por la tarde en la plaza Rey Sabio.

«Como sabemos, el lunes, 8 de septiembre, es la festividad de la Patrona de Lorca, Santa María Real de las Huertas. Será un día de cierre de lo más completo, comenzando a las 5.30 horas, con la ‘despierta’ por los Auroros de Lorca, desde el Puente de la Torta hasta el Santuario Patronal. Posteriormente y cada hora, se sucederá la Misa Mayor en el Santuario Patronal, que acogerá, ya por la tarde, a las 19.00 horas, la Santa Misa con un acto especial a nuestra Patrona y Alcadesa Honorifica de Lorca. Le seguirá a las 21.30 horas la Clausura del 35 Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas, en la plaza Rey Sabio, desde donde se podrán disfrutar, a partir de las 23.30 horas el Castillo de Fuegos artificiales, que pondrán el broche de oro a unas fiestas que se superan cada año», aseguró la edil.

Mención especial recibe el cartel de este año, cuya autora fue María José Ruiz Reverte, una ilustración en acuarela que incluye los elementos definitorios del enclave y la propia celebración, como son la portada del convento vista desde la plaza Rey Sabio y puestos típicos, pero destacando en la parte central la imagen de la Patrona escoltada por una agrupación de folclore. «Esperamos que el público se anime en estos días festivos que nos esperan y que están al caer», concluyó la concejala.