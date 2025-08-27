¿Con qué famoso murciano te gustaría hacer un viaje en coche?

El tenista Carlos Alcaraz, el cantante e influencer Xuso Jones y los integrantes del grupo musical Arde Bogotá son los favoritos de los murcianos para viajar en BlaBlaCar, según la plataforma.

En concreto, Carlos Alcaraz ha obtenido el 46% de los votos; Xuxo Jones el 29% y Arde Bogotá el 16,3%. Les siguen, por orden de preferencia, el escritor y periodista Arturo Pérez Reverte (16%) y el actor Jaime Lorente (15,7%).

Otros murcianos destacados para compartir un viaje en BlaBlaCar son la cantante y compositora Ruth Lorenzo, el youtuber e influencer TheGrefg, la mediática Bárbara Rey, el cómico Miguel Maldonado y la influencer y presentadora de 'La Pija y La Quinqui', Mariángeles Maturana.

A la hora de escoger dónde ir con sus acompañantes de coche compartido, el 34% de los murcianos encuestados ha señalado que llevaría a su compañero de viaje a conocer Caravaca de la Cruz. La segunda opción es Moratalla, con el 19%, y la tercera Calasparra, con el 11%.

La encuesta ha sido realizada en agosto de 2025 por vía electrónica a 340 usuarios murcianos de la plataforma.

Datos nacionales

A nivel nacional, los preferidos son el extenista Rafa Nadal, el cantante Alejandro Sanz y el actor Dani Rovira. Nadal, con cerca del 25% de los votos, no es el único deportista con el que los españoles les gustaría encontrarse en un BlaBlaCar, ya que el 15% escogería viajar con el piloto Fernando Alonso y el 14% con Carlos Alcaraz.

En el mundo de la música, el cantante Alejandro Sanz lidera la encuesta con el 20%, seguido de la artista catalana Rosalía, con el 15%, y Aitana, con el 14%.

En el sector del entretenimiento, el actor andaluz Dani Rovira es el favorito de los encuestados, con el 16%. Le siguen como grandes compañeros de viaje el malagueño Antonio Banderas (14%) y el gallego Mario Casas (12%).

En el ámbito de la política, Isabel Díaz Ayuso, con el 29% de los votos, es la presidenta regional preferida para compartir coche, seguida de las de Extremadura, María Guardiola (17%); Navarra, María Chivite (13%); La Rioja Gonzalo Capellán de Miguel (9%); y Aragón, Jorge Azcón (9%).