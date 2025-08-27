Medio ambiente
Ecologistas denuncia la creación de tres nuevas plantas de biogás en Lorca
El alcalde de Lorca aseguró que negaría la licencia a las instalaciones que presenten "conflictividad vecinal"
EFE / L. O.
Ecologistas en Acción Región Murciana denunció este martes la construcción de tres nuevas macroplantas de biometano en las pedanías lorquinas de Barranco Hondo, La Hoya y Calderón-Torrealvilla, en Lorca, que podrían acarrear «riesgos ambientales de contaminación de los suelos y la atmósfera», aseguraron.
Según informó la organización, las macroplantas de Barranco Hondo y de La Hoya tienen capacidad para tratar 196.800 toneladas por año de residuos, mientras que la de Calderón- Torrealvilla puede tratar 260.000 toneladas por año.
Ecologistas presentó alegaciones a estas plantas ante la Dirección General de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Lorca. «Los anuncios de estos proyectos de macroplantas se han hecho con escasa información pública y nula participación ciudadana», han criticado.
«Debe garantizarse la transparencia y la participación real y efectiva de la población local sobre la implantación de estas infraestructuras tan sensibles. Es una necesidad urgente el establecimiento de medidas de participación de la ciudadanía ante estos proyectos, con el fin de asegurar una toma de decisiones basada en el interés público y el consenso social», afirmó.
A juicio de la organización ecologista, la instalación de estas plantas supondrá un aumento significativo de los riesgos asociados a la contaminación atmosférica, malos olores, lixiviados, contaminación de los suelos y acuíferos, sobreconsumo de agua y trasiego de vehículos pesados.
«A lo que se suma el riesgo de lluvias torrenciales en la zona que puedan afectar a la planta y provocar un grave problema ambiental», han dicho. Por ello, pide una paralización y moratoria de las plantas de biogás y un plan de desescalada de la ganadería industrial en la Región, que se complemente con un plan de ayudas a los pequeños ganaderos que apuesten por modelos sostenibles que fomenten el consumo en proximidad. Además, reclamó al Gobierno regional un Plan de Control de Plantas de Biogás, «que limite su crecimiento caótico y desordenado, evite la instalación en las cercanías de entornos urbanos, y elimine los riesgos de contaminación y malos olores», han señalado.
"No concederá la licencia"
Aunque desde el Ayuntamiento de Lorca no desmintieron la puesta en marcha de estos proyectos, sí remitieron una nota de prensa de la plataforma ciudadana El Rincón Sin Biogás en la que recuerdan que el pasado viernes, 22 de agosto, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, les aseguró a los vecinos públicamente que «su gobierno no concederá la licencia para la construcción de la macroplanta de biogás, que la empresa Lambert Bioenergy tenía proyectada en la zona, al no cumplirse la principal condición establecida por el Gobierno de Lorca hace un año: que no presentara conflictividad vecinal».
Así se lo trasladó el alcalde a la presidenta de la Asociación de Vecinos y portavoz de la plataforma, Ana Fernández, en presencia de numerosos residentes. La decisión supone un respaldo, no solo a los vecinos de El Rincón de los Carranzas, sino de todas las pedanías afectadas como Avilés, La Parroquia, Coy, Doña Inés y La Paca.
- Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»
- Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Una nueva línea de autobús unirá Nueva Condomina con tres pedanías de Murcia
- Una joven murciana muere tras ser arrollada por su yate en Jávea
- Dos murcianos se van a Italia de viaje y vuelven a los dos días, víctimas de una estafa: 'No caigan, por favor