Ecologistas denuncia la creación de tres nuevas plantas de biogás en Lorca

Ecologistas en Acción Región Murciana denunció este martes la construcción de tres nuevas macroplantas de biometano en las pedanías lorquinas de Barranco Hondo, La Hoya y Calderón-Torrealvilla, en Lorca, que podrían acarrear «riesgos ambientales de contaminación de los suelos y la atmósfera», aseguraron.

Según informó la organización, las macroplantas de Barranco Hondo y de La Hoya tienen capacidad para tratar 196.800 toneladas por año de residuos, mientras que la de Calderón- Torrealvilla puede tratar 260.000 toneladas por año.

Ecologistas presentó alegaciones a estas plantas ante la Dirección General de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Lorca. «Los anuncios de estos proyectos de macroplantas se han hecho con escasa información pública y nula participación ciudadana», han criticado.

«Debe garantizarse la transparencia y la participación real y efectiva de la población local sobre la implantación de estas infraestructuras tan sensibles. Es una necesidad urgente el establecimiento de medidas de participación de la ciudadanía ante estos proyectos, con el fin de asegurar una toma de decisiones basada en el interés público y el consenso social», afirmó.

A juicio de la organización ecologista, la instalación de estas plantas supondrá un aumento significativo de los riesgos asociados a la contaminación atmosférica, malos olores, lixiviados, contaminación de los suelos y acuíferos, sobreconsumo de agua y trasiego de vehículos pesados.

«A lo que se suma el riesgo de lluvias torrenciales en la zona que puedan afectar a la planta y provocar un grave problema ambiental», han dicho. Por ello, pide una paralización y moratoria de las plantas de biogás y un plan de desescalada de la ganadería industrial en la Región, que se complemente con un plan de ayudas a los pequeños ganaderos que apuesten por modelos sostenibles que fomenten el consumo en proximidad. Además, reclamó al Gobierno regional un Plan de Control de Plantas de Biogás, «que limite su crecimiento caótico y desordenado, evite la instalación en las cercanías de entornos urbanos, y elimine los riesgos de contaminación y malos olores», han señalado.

"No concederá la licencia"

Aunque desde el Ayuntamiento de Lorca no desmintieron la puesta en marcha de estos proyectos, sí remitieron una nota de prensa de la plataforma ciudadana El Rincón Sin Biogás en la que recuerdan que el pasado viernes, 22 de agosto, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, les aseguró a los vecinos públicamente que «su gobierno no concederá la licencia para la construcción de la macroplanta de biogás, que la empresa Lambert Bioenergy tenía proyectada en la zona, al no cumplirse la principal condición establecida por el Gobierno de Lorca hace un año: que no presentara conflictividad vecinal».

Así se lo trasladó el alcalde a la presidenta de la Asociación de Vecinos y portavoz de la plataforma, Ana Fernández, en presencia de numerosos residentes. La decisión supone un respaldo, no solo a los vecinos de El Rincón de los Carranzas, sino de todas las pedanías afectadas como Avilés, La Parroquia, Coy, Doña Inés y La Paca.