Aprueban las 'zonas catastróficas' de la Región por los incendios y las inundaciones de este verano

Los afectados por el incendio en Abarán y por las fuertes tormentas del pasado 24 de julio en el Altiplano y el Noroeste podrán beneficiarse de las medidas y ayudas previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. El Gobierno habilitó ayer el procedimiento para que todos los damnificados por emergencias de protección civil registradas en España desde el pasado 24 de junio puedan solicitarlas.

De esta manera, el Consejo de Ministros ha declarado como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil (anteriormente conocida como ‘zona catastrófica’) todas aquellas en las que se han producido episodios de este tipo, que en este caso toca a todas las autonomías menos el País Vasco.

Desde el pasado 24 de junio, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha sido informado de 121 emergencias de protección civil: 114 corresponden a incendios forestales en situación operativa 1 o 2 registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.

Cabe recordar que el pasado 18 de agosto se declararon, de forma prácticamente simultánea, en la Comunidad hasta cinco incendios forestales en zonas de monte de Cieza, Caravaca, Moratalla, Ricote y Abarán. Pese a esto, en el desglose facilitado por el Ministerio con las zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, sólo figura el incendio en la Sierra del Oro de Abarán, que fue, según aseguraron desde de la Administración regional, «el más complicado».

Además de los incendios, los siete avisos restantes corresponden a riadas e inundaciones provocadas por episodios de lluvia intensa registrados desde el mes de junio. Aquí también se ha incluido a la Región de Murcia por las intensas precipitaciones y el pedrisco del pasado 24 de julio. Aquella tormenta se cebó con el Altiplano y especialmente con el Noroeste. En Caravaca se vieron afectados por inundación multitud de sótanos y bajos comerciales

Además, agentes de Policía Local y bomberos se vieron obligados a desalojar a casi una veintena de vecinos de dos viviendas por riesgo de derrumbe, ubicadas en las calles Cuesta de la Plaza y Doctor Fleming.

Incendio en la Sierra del Oro, en Abarán, el pasado 18 e agosto / L.O.

Por otra parte, estas tormentas y granizadas provocaron graves daños en cultivos y explotaciones agrícolas, con un impacto total estimado en 8.551 hectáreas y pérdidas económicas que superan los 10,4 millones de euros, según los informes elaborados por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

Como consecuencia de estos sucesos, explican fuentes estatales, se han producido daños graves en diversas infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado «por el principio de solidaridad interterritorial».

El acuerdo del Consejo de Ministros recoge las ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

También prevé la posibilidad de que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y también para la expedición del DNI.

Otras medidas competencia de otros ministerios podrán ser determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar, detallan estas fuentes, «zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil».

Segunda declaración de 2025

No es la primera vez se declara una zona catastrófica en la Región de Murcia este año. El pasado 1 de abril, el Consejo de Ministros le otorgaba esta declaración por el tren de borrascas de marzo.

Por su gravedad e importancia, el Ministerio destacó entonces el temporal que sufrió la Región entre el 2 y el 6 de marzo, donde un ganadero de Ramonete, pedanía costera de Lorca, resultó fallecido. También subrayó los destrozos ocasionados en la Región por las borrascas Konrad y Laurence entre el 12 y el 30 de marzo. En concreto, la lista de las emergencias incluyó la que se activó el 2 de marzo y el 6 de marzo por la alerta hidrológica naranja en el Guadalentín, y que afectó especialmente a los municipios de Lorca y Cehegín, entre otros.