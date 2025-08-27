Más de 50 agricultores solicitan las ayudas al cultivo tradicional del arroz

El cultivo de arroz tradicional es fundamental, sobre todo en los municipios de Moratalla y Calasparra, por todo el empleo que genera, pero también por ser reconocido y demandado.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destaca que esta campaña se ha incrementado el número de hectáreas en producción hasta 600 y está previsto que se superen los tres millones de kilos.

«Unas 100 más que en 2024 con un crecimiento del 36% de la superficie que se estima supondrá un incremento del 33% de la producción que podría superar los 3 millones de kilos», informa.

Más de 50 agricultores han solicitado las ayudas al mantenimiento del cultivo tradicional de arroz que este año se han convocado por primera vez en la Región de Murcia para apoyar a los productores del coto arrocero de la Vega Alta del Segura.

«Las ayudas pueden llegar a los 200 euros por hectárea», indica la consejera Sara Rubira. Además, recordó que la ayuda está dotada con 500.000 euros para los próximos cuatro años.

El Arroz de Calasparra es el primer cultivo ecológico certificado como tal en España desde que en 1986 se creara la Denominación de Origen Protegida que regula el cultivo de este cereal.

Además, el sistema de cultivo permite la circulación del agua reduciendo así el consumo al circular por la red de acequias y canales del coto arrocero.