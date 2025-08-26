La web de las estaciones agroclimáticas del Imida recibe 3 millones de visitas al año

La agricultura, especialmente la española, es muy vulnerable al cambio climático. Las olas de calor extremo, las sequías prolongadas, las heladas, los cada vez más frecuentes episodios de lluvias torrenciales acompañados de granizo, o las inundaciones, han obligado a los agricultores murcianos a reinventarse y conocer y abrazar toda aquella tecnología que les permita sobrevivir a los nuevos tiempos.

Además de apostar por variedades de cultivo más resistentes al calor y a la falta de precipitaciones, los agricultores murcianos afrontan y se defienden de los fenómenos climatológicos adversos con información. Y aquí es donde la Red del Sistema de Información Agrario de Murcia (SIAM) juega un papel clave. Este sistema está formado por 55 estaciones agrometeorológicas que permiten analizar cómo afecta el clima a la agricultura y facilita al agricultor la gestión y toma de decisiones. Así lo aseguró ayer la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, que visitó la estación situada en las instalaciones del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), en la pedanía murciana de La Alberca.

Rubira destacó que se trata de una herramienta «esencial» que permite al agricultor anticipar la toma de decisiones proporcionando datos precisos sobre riego, control de plagas y enfermedades y planificación de cultivos.

La consejera Sara Rubira, junto al director del Imida, Andrés Martínez, ayer en la estación ubicada las instalaciones del instituto. / ISRAEL SANCHEZ

La red de estaciones agrometeorológicas mide los parámetros de temperatura y humedad relativa del aire, velocidad y dirección del viento, radiación global y posibilidad de precipitaciones o cantidad de agua recogida.

La mejor prueba de que esta herramienta es absolutamente necesaria para el sector agrícola regional es que en el último año la web del Sistema de Información Agrario de Murcia (SIAM) recibió cerca de 3 millones de visitas, señalaron ayer fuentes del Imida.

«Desde el móvil, el agricultor puede conocer las necesidades de sus cultivos, incluso predecir y anticiparse a episodios climáticos que hagan necesario adoptar alguna medida, como podría ser de riego, fertirrigación o minimizar el posible impacto de las heladas», explicó Rubira, quien añadió que toda esta información que se ofrece ayuda al agricultor a gestionar de forma más eficiente y sostenible el uso de sus recursos e insumos, optimizando así el trabajo a las necesidades reales de la parcela.

La web del SIAM del Imida recibe cerca de 3 millones de euros al año. / ISRAEL SANCHEZ

Las estaciones de Salmerón, en Moratalla, y Rotas y El Llano de las Olivericas, en Calasparra, están ubicadas en la zona geográfica de producción de los arroces amparados por la DOP Calasparra y dan servicio, destacan fuentes autonómicas, a los agricultores, que pueden conocer con exactitud las diferencias de humedad, temperatura o viento, por ejemplo, de las diferentes zonas que conforman el Coto Arrocero.

El agricultor puede personalizar la zona de la que desea recibir información, a partir de las características y necesidades de su cultivo, y programar cuándo recibir la información y los parámetros de interés. Además, el SIAM emite informes de series temporales que les permite conocer la evolución o variaciones con respecto a otras épocas o años agrícolas.

Cabe mencionar que del total de estaciones agrometeorológicas del SIAM, 15 de ellas pertenecen al Ministerio Agricultura, una al Ayuntamiento de Mazarrón y otra a la Universidad Politécnica de Cartagena, el resto son del Imida. Todas ellas están repartidas por la geografía murciana y actualmente se está trabajando para ofrecer datos predictivos en aquellas parcelas que no cuentan con una de estas estaciones mediante triangulación y datos cruzados aportados por las más cercanas.