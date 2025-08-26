Trece muertos en una semana en la Región de Murcia por la última ola de calor

La última ola de calor ha costado la vida a trece personas en la última semana (del 18 al 24 de agosto) en la Región de Murcia. Así lo reflejan las estadísticas del sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, entidad que depende del Ministerio de Sanidad.

Desde el 1 de junio, la Comunidad murciana acumula ya 21 decesos cuya causa atribuible son las altas temperaturas, revelan las estadísticas del Ministerio.

El extremo ascenso de los termómetros, que supuso activar la alerta roja, con máximas superiores a los 45 grados y noches tórridas en las que el mercurio no bajó de los 30, ha tenido consecuencias letales. Solo en la última semana, las muertes se han disparado: en el periodo que va desde el 1 de junio al 5 de agosto de 2025 había solo seis decesos «atribuibles a temperatura», como los clasifica el citado sistema. Con fecha de este lunes 25, ya hay trece.

El estrés término provocó en todo el verano de 2024 ocho fallecimientos en la Comunidad murciana

Si la tendencia sigue así, los fallecimientos del presente año podrían duplicar a los del pasado, cuando las extremas temperaturas causaron un estrés térmico que fue letal y que, en el estío de 2024, se cobró ocho vidas, según lo que contempla el MoMo.

Volviendo al presente año, el organismo del Ministerio que dirige Mónica García contabilizó un total de 3.086 muertes notificadas en la Comunidad en las semanas que considera periodo estival: las mide desde el 15 de mayo.

De este total de decesos, son 21 los que se tipifican por calor. ‘Atribuibles a las altas temperaturas’ es como se clasifican en el sistema del Instituto de Salud.

El extremo ascenso de los termómetros, que supuso activar la alerta roja, hizo mella en los ciudadanos

Del 1 de julio al 1 de agosto hay en Murcia media docena de fallecidos por calor del total de 1.066 muertes «observadas», según el MoMo. Del 1 al 24 de agosto, la Comunidad murciana registró quince fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas, detalla la página web del citado sistema.

El impacto directo que tienen estas temperaturas extremas para la salud es evidente y no solo lo confirman estas estadísticas. Los golpes de calor no son los únicos que incrementan los decesos. La cantidad cada vez mayor de días asfixiantes que sufrimos cada verano disparan la mortalidad por infartos de miocardio. Hay más arritmias, y se agravan las patologías respiratorias, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la rinosinusitis o las infecciones estomacales.

Francisca, en el Pabellón Cagigal de Murcia, donde muchos buscaron cobijo ante el calor. / Juan Carlos Caval

Las consultas de en los centros de salud también dan fe de ello en las últimas semanas: el insomnio, la astenia (debilidad física y mental) y las enfermedades crónicas se están viendo agravadas por la acumulación de noches tórridas o tropicales este verano. Dormir bien es inviable sin aire acondicionado o sin ventilador. Los sanitarios llevan tiempo apuntando que la sensación térmica óptima para dormir está en torno a los 23 grados.

La peor vivida en España

El récord de la ola de calor más intensa de la historia de España, que hasta ahora estaba fijado en el verano de 2022, ha quedado pulverizado por la que hemos vivido en 2025, que se ha convertido en la peor desde que existen registros. Así lo ha confirmado la agencia estatal Aemet, que, de momento, no vaticina una nueva ola de calor que se cebe con la Región.

La ola de calor vivida en agosto presentó una anomalía de 4,6 grados centígrados respecto a los valores habituales.