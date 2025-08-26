Restaurarán el sendero del Estepar

El sendero del Estepar es uno de los sitios más frecuentados por los visitantes de Sierra Espuña y uno de los más especiales para hacer rutas de senderismo que, hasta ahora, habían requerido de cierto nivel en el arte de andar por la montaña ante la ausencia de una vía clara. El objetivo es ‘traer de vuelta’ el camino original que se ha ido perdiendo con los años a causa de la erosión.

Con esto se pretende reforzar la seguridad y comodidad de los caminantes durante el recorrido. Un tránsito más ordenado, según ha comentado la Comunidad a través de rueda de prensa, frenará la erosión y devendrá en paseos más ecológicos.

Para llevarlo a cabo la Consejería de Medio Ambiente, Universidades Investigación y Mar Menor invertirá 33.000 euros, financiados en un 60% con fondos europeos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y en un 40% con fondos propios de la Comunidad Autónoma.

Estado del camino

El sendero presenta actualmente una serie de tramos en un estado avanzado de deterioro a causa de la escorrentía, desprendimientos y la vegetación arbustiva que ha invadido el camino. Todo esto ha sido el caldo de cultivo ideal para que los senderistas se tengan que ‘buscar la vida’ a través de atajos y ramales alternativos a la senda principal que afectan negativamente a la paisajística y al estado de la flora.

El del Estepar, ubicado en uno de los macizos montañosos más destacados del Levante, es uno de los caminos más emblemáticos de la Región de Murcia y mantener su alto valor ecológico, así como sus infraestructuras naturales, es responsabilidad de las autoridades competentes

La actuación para renovar el itinerario tradicional de la ruta, según informa el gobierno regional, se enmarca dentro de su estrategia para garantizar el uso público y sostenible de los espacios naturales protegidos y tan representativos como Sierra Espuña.

Durante los trabajos se cerrarán los nuevos pasos alternativos y se mejorará la accesibilidad del mismo «sin comprometer la conservación del entorno», dicen.