Proponen abrir el pabellón Juan Zurano de Lorca por la tarde para favorecer a los clubes

Tras asistir a varias reuniones con clubes y asociaciones deportivas de Lorca, la concejala socialista Irene Jódar realizó este lunes una propuesta en materia deportiva encaminada en ampliar la oferta de espacios deportivos en la Ciudad del Sol.

La edil manifestó «el sentir» del tejido asociativo y de clubes deportivos de Lorca. «Se han puesto en contacto con el PSOE para trasladar la situación de falta de espacio que soportan en las instalaciones deportivas municipales. Todo el curso pasado han sufrido esta problemática y nosotros por supuesto, estamos de su lado y nos hacemos eco de sus reivindicaciones. En concreto, en este caso venimos a reivindicar la saturación que han vivido los clubes en los pabellones municipales».

Por eso, desde el PSOE de Lorca, señala Irene Jódar, «creemos que es esencial la apertura del Pabellón Polideportivo Juan Zurano, ubicado en el patio del IES Francisco Ros Giner, en horario de tarde para posibilitar más espacio de cara a ampliar el parque de instalaciones deportivas para los entrenamientos de los clubes y deportistas de Lorca».

«Se trata de una petición que desde el PSOE de Lorca realizaremos en el Consejo Sectorial de Deportes cuando lo convoque el concejal, que lleva dos años sin una sola citación», lamentó la concejala a la vez que incidió en que «no somos nosotros quienes tenemos la necesidad, son los propios clubes que se encuentran desbordados ante la falta de planificación del actual concejal de deportes y no ha sido atendida su petición».

Irene Jódar subraya que «se trata de una medida que, sin perjuicio por supuesto de la previsión de actividades y planificación de las actividades de la propia Concejalía o de los propios centros educativos, IES Ros Giner e IES Ibáñez Martín, puede llevarse a cabo sin apenas coste y que redundaría en beneficio del conjunto del deporte de Lorca».