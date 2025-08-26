Podemos propone un "boicot total" a los productos de Estados Unidos en respuesta a los aranceles

La diputada regional de Podemos, María Marín, ha calificado este martes el acuerdo comercial entre Trump y la Unión Europea de "humillación que va a castigar especialmente a los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia".

"Aranceles del 15% para nuestros productos, mientras los de Estados Unidos tendrán un trato preferencial en el mercado europeo", subraya la portavoz morada, quien añade que se trata de “un fuerte castigo” y "una amenaza gravísima a los productores de frutas y verduras, carne, vino, aceite de oliva o almendra", un mercado que "va a verse inundado por la almendra de California".

Por ello, desde Podemos envían todo su "apoyo" al sector agrario y piden a la ciudadanía "un boicot total" a los productos de Estados Unidos "y el apoyo a nuestros productos locales".

"Falsos patriotas"

Para Marín, esa es "la única medida real que está en nuestras manos, después de la traición de populares, socialistas y de los falsos patriotas de Vox en las instituciones europeas". "Siempre hemos denunciado que la derecha y la ultraderecha utilizaba a los agricultores y no defendía sus intereses", continuaba, apuntando que este acuerdo comercial "es la mejor prueba de ello". "Los amigos y los pelotas de Trump en España no defienden el campo español, son sus enemigos", concluía.