Podemos propone un "boicot total" a los productos de Estados Unidos en respuesta a los aranceles

La diputada regional de Podemos, María Marín, pide a la ciudadana que apueste por los productores locales y carga contra PP y Vox por ser "los pelotas de Trump en España"

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia, María Marín.

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia, María Marín. / Podemos

Alejandro Lorente

La diputada regional de Podemos, María Marín, ha calificado este martes el acuerdo comercial entre Trump y la Unión Europea de "humillación que va a castigar especialmente a los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia".

"Aranceles del 15% para nuestros productos, mientras los de Estados Unidos tendrán un trato preferencial en el mercado europeo", subraya la portavoz morada, quien añade que se trata de “un fuerte castigo” y "una amenaza gravísima a los productores de frutas y verduras, carne, vino, aceite de oliva o almendra", un mercado que "va a verse inundado por la almendra de California".

Por ello, desde Podemos envían todo su "apoyo" al sector agrario y piden a la ciudadanía "un boicot total" a los productos de Estados Unidos "y el apoyo a nuestros productos locales".

"Falsos patriotas"

Para Marín, esa es "la única medida real que está en nuestras manos, después de la traición de populares, socialistas y de los falsos patriotas de Vox en las instituciones europeas". "Siempre hemos denunciado que la derecha y la ultraderecha utilizaba a los agricultores y no defendía sus intereses", continuaba, apuntando que este acuerdo comercial "es la mejor prueba de ello". "Los amigos y los pelotas de Trump en España no defienden el campo español, son sus enemigos", concluía.

