Sucesos
Muere el periodista murciano Valentín Contreras
El periodista radiofónico fue el primer director de la cadena radiofónica pública de la Región, Onda Regional
Narró la muerte de Franco y el intento de golpe del 23F, entre otros hechos históricos
L.O.
El periodista murciano Valentín Contreras, una de las principales voces de la radio regional y quien fue el primer director de Onda Regional, ha fallecido en Murcia este martes, como ha anunciado la propia cadena radiofónica.
El periodista murciano fue una de las voces imprescindibles durante la Transición y narró hechos históricos como la muerte de Franco, el referéndum constitucional, las primeras elecciones democráticas y el intento de golpe del 23F.
Contreras estuvo presente en los inicios de la cadena radiofónica pública de la Región y fue quien formó el equipo de colaboradores y diseñó la estructura y el modelo informativo, como rememoran sus compañeros de casa. Tras ocupar el puesto de director, se jubiló en la misma empresa como editor de informativos.
