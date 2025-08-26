Casi medio millar de mayores asisten a los talleres de memoria en Lorca

Ya están cerca del medio millar los mayores de la ciudad de Lorca que asisten a los talleres de memoria y desarrollo cognitivo, organizados por la Concejalía del Mayor y que se enmarcan dentro del programa regional ‘Cercanos’. En concreto, son 429 personas las que se benefician de estos cursos, según afirmó este lunes la edil del Mayor del Ayuntamiento, Mayte Martínez.

Los talleres se llevaron a cabo en un total de 24 centros, 6 de ellos en barrios del casco urbano y 18 en pedanías, en lo que constituye la primera fase del ‘Proyecto 1: Talleres de capacidad mental y la memoria, para mejora de la orientación temporal-espacial’. «Decimos la primera fase, porque a partir del 6 de octubre estos talleres se retomarán para seguir promoviendo la salud mental de nuestros mayores», anunció la edil.

En concreto, en el casco urbano se desarrollarán en los centros de mayores de: Centro Cívico Francisco Méndez, La Viña, Alfonso X El Sabio, San Pedro, San José y Bertrand; y en las pedanías: La Paca, La Parroquia, Coy, Zarcilla de Ramos, Zarzadilla de Totana, Campillo, Tiata, Tercia, La Campana, La Hoya, Purias, Marchena, La Escucha, Ramonete, Morata, Almendricos, La Escarihuela y La Torrecilla.

Para finalizar, Martínez recordó «a nuestros mayores interesados en participar en estos talleres y que aún no se hayan inscrito, que lo hagan. Pueden realizar su inscripción de manera presencial en el Centro Cívico Francisco Méndez o llamando al teléfono 968 46 77 54».