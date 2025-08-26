Una masa de polvo sahariano contamina el aire de casi toda la Región

Varios puntos de la Región de Murcia han amanecido este martes con niveles desfavorables en la calidad del aire debido a una intrusión de polvo sahariano que lleva activa varios días. Concretamente, las más afectadas son las zonas de Lorca y el Campo de Cartagena, aunque muchos otros puntos de la Región tienen niveles, en general, más altos de lo recomendado.

Las estaciones medidoras de La Aljorra, Mompeán (ambas en el Campo de Cartagena) y Lorca han registrado niveles de PM10 y PM2.5 que han disparado la alerta roja (calidad del aire desfavorable). De igual manera, las estaciones de Alcantarilla, Ronda Sur, San Basilio (ambas en Murcia), Caravaca, Jumilla y Molina de Segura han registrado mediciones que han desencadenado el nivel amarillo en partículas PM10 (calidad del aire regular).

Solamente las estaciones de Alumbres y Valle de Escombreras alcanzan hoy los estándares que marcan una calidad del aire razonablemente buena.

Medidas de prevención

María Hernández, edil lorquina de Medio Ambiente, ha recordado que ante esta situación se recomienda seguir una serie de medidas de prevención con el fin de evitar el aumento de estas partículas: "Controlar la refrigeración de las viviendas y edificios públicos, minimizando así el consumo energético; apagar las luces y los aparatos que no se estén utilizando; evitar la quema de rastrojos y márgenes agrícolas; el uso compartido del coche privado; la utilización del transporte público y la bicicleta o el patinete para los desplazamientos, así como usar los aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad; realizar una conducción eficiente evitando las paradas y los arranques bruscos, limitar la velocidad y otras medidas preventivas en relación con la salud, como no realizar ejercicio físico intenso al aire libre".

Se prevé que el episodio de intrusión de polvo sahariano que está afectando al sureste peninsular continúe durante la jornada de hoy. Además, se preveía que pudieran producirse eventos de depósito seco y depósito húmedo de polvo sobre el sureste de la Península a lo largo del día.