La lengua azul llega de nuevo a la Región de Murcia

Se han detectado nuevos focos de lengua azul en Castilla y León, Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia. El virus, que afecta al ganado y no genera un riesgo para la población, es más peligroso en los meses más calurosos del año, ya que el mosquito que transmite la enfermedad, del género culicoides, prolifera en ambientes cálidos y húmedos, por lo que la lengua azul es más común durante los meses de verano y también en otoño.

Como ya explicó este diario, el sector ganadero de la Región de Murcia asistía con preocupación a la expansión de los casos de lengua azul en España, la enfermedad vírica que afecta principalmente a rumiantes como ovejas, cabras y vacas, y no se transmite a los seres humanos.

Además, cabe recordar que no es la primera vez que este virus llega a la Región. Ya hace unos años logró erradicarse por completo gracias a la vacunación, y el pasado diciembre regresó a la Región de Murcia y con más fuerza que el año anterior, cuando, en las mismas fechas que en 2024, se detectó la aparición del serotipo 4 de la enfermedad.

En cuanto al año anterior, se encontró la presencia en tres explotaciones de ovino y caprino en Lorca y Puerto Lumbreras, no solo de la variedad del curso anterior, también de los serotipos 1, 3 y 8.

Ahora, durante la presente temporada de actividad vectorial 2025-2026, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete han confirmado la presencia de la enfermedad en las provincias y Comunidades Autónomas de Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Huelva, Burgos, Ávila, León, Soria, Salamanca, Navarra, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, País Vasco, Cantabria, Galicia, Madrid y Murcia con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.

Actuaciones

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), han destacado la importancia de reforzar las medidas de sensibilización en los sectores afectados para informar de la estrategia aprobada a nivel nacional en la que la península ha dejado de aplicar el programa de erradicación oficial frente a la lengua azul.

Frente a ello, se sensibiliza del riesgo que los rebaños tienen de infectarse en toda la España peninsular con cualquiera de los serotipos presentes (1, 3, 4 y 8), dado que no hay restricciones a los movimientos y la actividad del vector aumentará durante los próximos meses.

La vacunación es "la mejor herramienta" para prevenir la morbilidad y mortalidad en el ganado, además de facilitar los movimientos de los animales hacia otros países, según el Ministerio.

El MAPA también ha destacado la importancia de vacunar a los animales frente a los serotipos de riesgo para reducir impacto en caso de verse afectados, con especial importancia en el sector ovino, dado que es la especie más susceptible a la enfermedad clínica.

Por su parte, el responsable del sector ganadero y vicepresidente de Asaja Murcia, Alfonso Galera, lamentó que el Ministerio de Luis Planas se limite a recomendar las labores de desinfección y que se extremen las medidas de seguridad, mientras que la vacunación "sigue siendo voluntaria". Recordó también que cuando la Región sufrió estragos de esta enfermedad, "hace muchos años", logró erradicarse gracias a las vacunas.

"Se sabe lo que hay que hacer, pero el Gobierno, que es quien debería poner los medios y los recursos para controlar estas enfermedades, deja todo a la libre elección de los ganaderos; no hay un plan de vacunación, no hay nada de eso", declaró a esta Redacción.