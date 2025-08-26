La bioestimulación del suelo es igual de efectiva que los fertilizantes

Uno de los retos futuros, o más bien inmediatos, para la Región de Murcia, es la sustitución de métodos contaminantes y nocivos para el medio ambiente y la salud humana presentes en los procesos agrícolas.

Un estudio llevado a cabo por los profesores Irene Ollio, Raúl Zornoza, Josefa Contreras, Catalina Egea, Juan Antonio Fernández y Eva Lloret, de la Universidad Politécnica de Cartagena, ha demostrado que se puede mantener el mismo rendimiento en los campos de patatas con el tratamiento de bioestimulantes que con el uso de fertilizantes tradicionales.

«El tratamiento mejora el valor de la producción, reduciendo en un 40% las emisiones de CO2, mejorando la biodiversidad microbiana y reduciendo la presencia de filopatógenos (organismos como insectos o plagas que afectan al desarrollo de las plantas)», indica Ollio. Se trata de que con la bioestimulación del suelo se reducen las enfermedades de la planta a causa de plagas y otros patógenos.

Además, según explicó Raúl Zornoza, permite rebajar la «perdida de nutrientes por lixiviación», esto es, la llegada de nutrientes desde los cultivos hasta los acuíferos. Algo fundamental teniendo en cuenta que el estudio se realizó en el Campo de Cartagena que tan fuerte conexión tiene con el Mar Menor.

Los productores de la investigación proponen la creación de un sello de calidad para las patatas que lo utilicen y, de esta manera, contribuir a su comercialización.

Los ensayos se realizaron con cuatro tratamientos de fertilización distintos y se evaluaron recogiendo muestras en cuatro etapas clave del cultivo: antes de la siembra, antes de la aplicación, después de la inoculación y en la cosecha.

El artículo fue publicado este mes de agosto por la revista internacional Chemical and Biological Technologies in Agriculture, del grupo Springer Nature.

Esta es la tercera publicación científica que sale de la tesis de Irene Ollio y recoge los ensayos realizados para el proyecto europeo Soildiver Agro en colaboración con Asaja y la empresa Fyneco. Ha servido como prueba de su propio estudio, publicado en la revista Soil Use and Management.