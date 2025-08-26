Playas
Las banderas amarillas se hacen ver en las playas murcianas
Las localidades en las que se pide precaución en el baño se encuentran en Águilas, Cartagena y San Javier
L.O.
Los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla han abierto este martes 26 de agosto con bandera amarilla en playas de Águilas, Cartagena y San Javier.
En concreto, las playas en las que ondea la bandera que pide precaución en el baño se ubican, en Águilas, en las playas de La Higuerica, la Carolina y Matalentisco.
También en varias de Cartagena: las de Monteblanco-Calnegre, Galua, Sirenas y Entremares.
Por último, en San Javier la bandera amarilla se ha izado en las playas de Tabal, Pedrucho (Norte, Centro y Sur) y Arenal (Norte y Sur).
La Dirección del Plan Copla recuerda que, para disfrutar de un baño seguro, es necesario atender en todo momento las indicaciones de los socorristas del puesto de vigilancia en la playa.
