Las banderas amarillas se hacen ver en las playas murcianas

Los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla han abierto este martes 26 de agosto con bandera amarilla en playas de Águilas, Cartagena y San Javier.

En concreto, las playas en las que ondea la bandera que pide precaución en el baño se ubican, en Águilas, en las playas de La Higuerica, la Carolina y Matalentisco.

También en varias de Cartagena: las de Monteblanco-Calnegre, Galua, Sirenas y Entremares.

Por último, en San Javier la bandera amarilla se ha izado en las playas de Tabal, Pedrucho (Norte, Centro y Sur) y Arenal (Norte y Sur).

La Dirección del Plan Copla recuerda que, para disfrutar de un baño seguro, es necesario atender en todo momento las indicaciones de los socorristas del puesto de vigilancia en la playa.