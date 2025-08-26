Feria de septiembre
Alfonso X corona las fiestas de Lorca
El Ayuntamiento presenta el nuevo cartel de la Feria y las Fiestas de septiembre, que por segundo año consecutivo incorpora el movimiento a su versión digital
Lorca ya tiene cartel para anunciar la Feria y las Fiestas de septiembre, que por segundo año consecutivo la creación incluye movimiento en su versión digital. Tras el éxito alcanzado entre profesionales y público con el del año pasado, esta edición ha repetido fórmula, marcando un hito dentro de la promoción de la celebración de la Feria de Lorca.
La edil de Feria y Fiestas del Ayuntamiento, María de las Huertas García, fue la encargada de anunciarlo este lunes, junto con Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), uno de los entes colaboradores, y el autor de la obra, el artista murciano Eloy González, en una presentación en la que se ha podido ver por primera vez e in situ el visual, que fue proyectado para la ocasión en uno de los mupis de la ciudad, en concreto, en el de de la plaza Calderón de la Barca.
«La idea y el concepto representan a la perfección esos días de ocio y diversión que podrán disfrutar en la ciudad grandes y pequeños; una ilustración basada en origen en el escudo de Lorca, compuesta por su torre almenada, que encabeza el cartel y de donde ‘nace’ un rey coronado vestido con capa que porta en su mano una llave de oro. Una metáfora de los símbolos del emblema de Lorca». Destaca la interpretación del rey Alfonso X, que vemos representado como un personaje rejuvenecido, modernizado y convertido en Dj en lo alto de un escenario y animando a su público.
En torno a ellos, se incorporaron varios elementos propios de estos días festivos. El más importante son las atracciones de la Feria Grande, con sus característicos colores flúor, sus luces neón y ese «ambiente mágico» enmarcado entre lo infantil y lo adulto. También se introdujo a este paisaje la torre del Convento de la Virgen de las Huertas donde en sus inmediaciones tiene lugar la Feria Chica. Y, por último, fuegos artificiales para dar ese toque de festividad y color.
