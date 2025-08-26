Los agricultores murcianos estallan: "La UE se ha bajado los pantalones ante Trump"

El sector agrario regional todavía no da crédito al nefasto acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos en materia de aranceles. No solamente se ha confirmado la imposición de un gravamen del 15 por ciento sobre las exportaciones agrícolas europeas, sin que se haya incluido ningún producto en la lista de exenciones, sino que también se va a conceder a los productos agrícolas estadounidenses un «acceso preferencial». Entre esos productos se incluyen frutos secos, productos lácteos, frutas y verduras frescas y procesadas, alimentos procesados, semillas para siembra, aceite de soja o carne de cerdo.

«Son muy malas noticias para el sector y es un mal acuerdo; se confirma que una vez más la Comisión Europea utiliza al sector agrario como moneda de cambio en los acuerdos comerciales con terceros países, en este caso con Estados Unidos con el potencial que tiene», asegura a La Opinión el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, quien lamenta que no exista «reciprocidad» en los intercambios con este país.

Sostiene que el hecho de que los productos agrícolas europeos estén gravados con el 15 por ciento, mientras que los de Estados Unidos tengan un trato preferente en el mercado europeo, es el fruto de «una mala negociación, sobre todo teniendo en cuenta que el sector agrario europeo es estratégico, el que garantiza la continuidad de la actividad en el medio rural y la soberanía alimentaria». En este sentido, Gálvez denuncia que este acuerdo ha preferido proteger a otros sectores industriales que no tienen ese carácter estratégico «y que se mueven por intereses económicos de grandes lobbies», como el de la aviación.

Temor a una caída generalizada de los precios

Preocupa especialmente la entrada preferente de almendra y nueces a Europa, por el peso que estos cultivos tienen en el sureste español y en la Región de Murcia, un sector que ha sufrido como pocos la sequía extrema y aumento de los costes de producción. En 2023, último dato ofrecido por la Comunidad, se exportaron cerca de 6.000 toneladas de almendra murciana a más de 40 países por un valor de 32 millones de euros. Un dato que coloca a Murcia como la quinta comunidad más exportadora de este producto.

El acuerdo con Trump, según Gálvez, va a provocar que el mercado europeo se inunde de almendra californiana, «y una caída generalizada de los precios».

En cuando a los aranceles del 15 por ciento para los vinos y el aceite de oliva, otros de los productos que más van a sufrir el nuevo escenario arancelario, «van a provocar que sea más costoso exportar a Estados Unidos». Ante esta nueva realidad, el secretario general de Asaja espera y desea que el consumidor norteamericano «siga valorando la extraordinaria calidad de nuestros productos y moderar así el impacto sobre las cuotas de mercado».

Un siniestro por pedrisco en almendro / EFE

Por último, desde Asaja aseguran que es necesario analizar qué productos (cárnicos, cereales, frutas y verduras procesadas o frescas) aparecen en ese listado con acceso preferente, cómo se plasma exactamente esa preferencia «y calcular el impacto económico que esa medida puede tener en nuestra producción».

Reclaman figura de calidad española para marcar diferencias

Por su parte, el secretario de Agricultura de UPA Murcia, Antonio Moreno, califica el acuerdo como un completo «desatino; el sector agrario no entiende cómo la UE ha consentido esta bajada de pantalones tan brutal». A corto plazo, desde UPA no creen que Estados Unidos sea capaz de meter mucho producto fresco, por la crisis de mano de obra que está sufriendo su sector, entre otras cosas, por las deportaciones masivas de inmigrantes, «pero nos preocupa mucho la almendra, porque si ya exportaban muchísimo con las condiciones actuales, no me quiero imaginar lo que será si les dejas las puertas abiertas».

Desde UPA señalan que ante esta situación hay dos líneas de trabajo en las que se debe trabajar para afrontar las amenazas que se ciernen: la creación de una figura de calidad para la almendra española controlada por el sector, y que incluya una diferenciación entre la almendra de secano y la de regadío, «porque las cualidades organolépticas de la que viene del secano son mayores».

Según Antonio Moreno, la actual Denominación de Origen Protegida (DOP) «es una identificación un poco más laxa y se vincula únicamente con un ámbito territorial y no con las condiciones propias del producto».

Además, Moreno sostiene que hay que demandar el endurecimiento del control sobre las condiciones con las que entra la almendra. «Tienen que entrar con unas condiciones mínimas sanitarias, y todo lo que no esté bien devolverlo». En definitiva, lamenta Moreno, tenemos que jugar con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, «porque nos han vendido».

Pese a todo, desde UPA no pierden la esperanza y creen que se está a tiempo de modificar lo acordado. «Europa nos ha ofrecido todos estos años un espacio de comercio que nos ha brindado muchas posibilidades, y ahora toca luchar para que este acuerdo cambie, pero insisto: debemos trabajar ya a nivel interno para marca diferencias con lo que venga de fuera».