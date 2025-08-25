El traslado de menores migrantes arranca esta semana con el PP en contra: a la Región llegarían 133

El reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla al resto de comunidades autónomas arrancará esta semana con la aprobación en Consejo de Ministros del real decreto que detallará el número de plazas asignadas a cada territorio. De acuerdo a los criterios ya establecidos por el Gobierno, a la Región de Murcia le correspondería acoger a 133 niños y adolescentes. Este lunes, los gobiernos regional (del PP) y central (del PSOE) coincidían en el hermetismo.

La Consejería de Política Social del Ejecutivo regional no dice aún cuántos niños y adolescentes llegarán a la Comunidad ni dónde vivirán, mientras que desde la Delegación del Gobierno en Murcia recuerdan que "es una competencia de la Comunidad, son ellos los que lo tienen que asumir, es un asunto que lleva directamente el Ministerio con ellos", subrayan fuentes del departamento que dirige Mariola Guevara.

Está previsto que en Consejo de Ministros este martes se apruebe el citado decreto que definirá la capacidad ordinaria de acogida de cada autonomía.

Se trata de niños (algunos de muy corta edad) y adolescentes que llegaron a las islas en patera, sin compañía de ningún adulto familiar, y de los que ahora ha de hacerse cargo la Administración, a fin de que no estén desamparados en España.

El sistema de reparto se enfrenta a la oposición frontal de 10 comunidades autónomas gobernadas por el PP, incluida la Región de Murcia, y también Castilla la Mancha (PSOE), que han recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Para el cómputo de los traslados se tendrán en cuenta parámetros como población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo previo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).

1,7 millones del Ministerio

Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, si bien Cataluña ha anunciado su intención de atender como mínimo a 31, el mismo número de chicos que en anteriores campañas de acogida. Una vez consumados los traslados, esta sería la comunidad con mayor número de jóvenes en su sistema.

La reubicación lleva una financiación asociada de 100 millones de euros para este año. El Ministerio de Juventud e Infancia sufragará todos los traslados de las personas menores y el Estado cubrirá también los gastos derivados de la acogida durante, como mínimo, los tres primeros meses. La Región recibirá algo más de 1,7 millones de euros de financiación para hacerse cargo de los niños y chicos que acoja.

¿Dónde vivirán?

En la Región de Murcia no hay centros específicos para albergar a menores extranjeros: lo que hay son centros de menores en sí, de españoles y foráneos juntos.

Con el anunciado cierre del centro de Santa Cruz (una exigencia de Vox para aprobar los Presupuestos de López Miras), falta concretar dónde vivirán los adolescentes y niños que llegarán a la Región: si en centros similares, en pisos o con familias de acogida. Desde Política Social aseguraron este lunes que no ofrecerían esta información y apelaron a la "privacidad" de los menores.

3.000 menores en un año

Son los últimos pasos de un mecanismo exigido por Canarias, que se demoró meses por la oposición del PP y que, tras un acuerdo con Junts, se estableció a través de una reforma de la ley de extranjería que el Congreso refrendó el pasado mes de abril. El plan es repartir la acogida entre todo el país, aligerando la presión de las zonas fronterizas, para lo que se derivará a unos 3.000 menores migrantes en el plazo de un año. Además, todos los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.

Para concretar este mecanismo han sido necesarios otros dos decretos del Gobierno: el del 22 de julio, que detalla el protocolo de traslado, y el que aprobará el Consejo de Ministros este martes y que definirá la capacidad ordinaria de acogida de cada autonomía. El propósito es que todo esté listo para que la política de derivaciones eche a andar el próximo jueves día 28, aunque eso no implica que se efectúen ya los primeros viajes, pues cada derivación conlleva un proceso y se estudia individualmente.