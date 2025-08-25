La Región es la cuarta con más compra de vivienda por parte de extranjeros

La demanda de hogares, en la mayor parte del país, es demasiado alta para la oferta y en esta difícil situación se ven inmiscuidos los que deciden venir a vivir al territorio murciano. De acuerdo a los datos del primer trimestre de 2025 del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, la Región de Murcia se mantiene como la cuarta con más compraventas de vivienda por parte de extranjeros con un 20,42% del total. De ese porcentaje, el 9,50% fueron compradores de la Unión Europea, el 6,12% de otros países europeos, el 3,54% de África, y menos de un 1% fueron de América, Asia y Oceanía.

Las Islas Baleares (30%), la Comunidad Valenciana (28%) y Canarias (24%) se mantuvieron como las líderes en compraventa de viviendas por parte de extranjeros. Los datos recogidos en el Anuario de 2024 muestran el evidente interés de los foráneos por las zonas con temperaturas cálidas adecuadas para el turismo de sol y playa. La masificación turística de ciudades como Barcelona y el precio tanto del alquiler como de la vivienda, hacen que el foco se ponga sobre las islas y la zona del Levante.

La Región fue el territorio preferido por los africanos para comprar su vivienda y fue la segunda con más adquisiciones por parte de países europeos no pertenecientes a la UE.

Con respecto al último trimestre de 2024, las operaciones monetarias que involucran bienes inmuebles por parte de extranjeros en Murcia se ha reducido un 2,42% y un 1,62% en relación con el primer trimestre. La bajada, sin embargo, parece algo generalizado; a nivel nacional la compraventa de vivienda de parte de foráneos se ha reducido. Las operaciones totales de otras nacionalidades distintas a la española se han reducido un 0,38% con respecto al cuarto trimestre del pasado año y las de ciudadanos de la Unión Europea, un 1,31%.

Las nacionalidades

Según el Anuario del año 2024 del Colegio de Registradores, en la Región, los que más actividad registraron en el mercado de la vivienda fueron los británicos (22,88%), seguidos de los marroquíes (14,54%) y los belgas (10,26%). Países Bajos, Polonia, Alemania, Irlanda, Francia, Ucrania y Rumanía completan la lista con porcentajes inferiores al 10%. Las compras superiores a los 500.000 € supusieron el 1,02%, de los cuales el 71,43% fueron de ciudadanos de fuera de la UE.

Los ciudadanos estadounidenses son los que más casas grandes compran: representaron el 51% de las adquisiciones de hogares de más de 100 m². Por otro lado, italianos, franceses y argentinos se decantan por las viviendas más pequeñas (menos de 40 m²). Los belgas, con una importante presencia en Murcia, son los que más vivienda nueva compran -32%-.

En contraste, las personas de Rumanía y los de Argentina fueron los que menor proporción de vivienda nueva (14,8%) adquirieron.

Los alquileres son un mundo distinto; algunas inmobiliarias de la ciudad de Murcia consultadas por esta redacción afirman que la mayor parte del público extranjero que busca arrendamientos está constituido por sudamericanos y africanos. Por lo general, vienen en busca de trabajo y no tienen los medios económicos para comprar una casa. El aumento desorbitado del coste del alquiler en las ciudades españolas más grandes como Barcelona o Madrid hace de Murcia un destino más atractivo para los inmigrantes.

Una IA vaticina la moderación del alquiler en el tercer trimestre

El algoritmo prevé una subida del 1,2% de los precios de los arrendamientos en Murcia

La vivienda cada vez supone un esfuerzo económico más grande para el bolsillo de los arrendatarios y de los compradores. El índice predictivo de alquiler DataVenues de Fotocasa ha analizado los precios del arrendamiento para el tercer trimestre en las ciudades españolas. Según este algoritmo, 26 capitales de provincia verán una subida de los precios y en 19 bajarán. Los incrementos más elevados tendrán lugar en Logroño (22,9%), Zamora (19%) y Girona (11,4%). Murcia se encuentra entre que tendrán una subida más moderada -del 1,2%-. La IA, de acuerdo a la empresa, entiende que durante el tercer trimestre el mercado entrará en una fase de menor dinamismo por la influencia de los ciclos académicos y el alquiler vacacional.

La conclusión de Fotocasa, con respecto a Murcia, es que se encuentra en «una fase de estabilidad relativa», pero a medio plazo «la situación seguirá marcada por la falta estructural de oferta asequible y la creciente dificultad de acceso a la vivienda por parte de la población local»

Las ciudades más similares a la capital regional, con una subida de entre el 0% y el 2% son Tarragona, Burgos, Vigo, Ourense, Las Palmas de Gran Canaria. En el caso de las ciudades de Ávila, Almería, Santa Cruz de Tenerife, Palencia, Valencia y Barcelona, el algoritmo no detectó variaciones en los precios para los próximos trimestres.

La zona templada en incrementos se corresponde a ciudades como Zaragoza, Huesca, Madrid, Albacete, Lleida, San Sebastián y Valladolid, todas con valores de entre el 3% y el 4%. Por otro lado, la Inteligencia Artificial prevé bajadas bastante importantes en las ciudades de Cádiz (-15,4%), Santander (-13,7%) y Málaga (-11,7%). La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, comenta que las subidas del alquiler en algunas ciudades se debe a «una serie de factores estructurales» que se resumen con una muy fuerte demanda frente a una oferta insuficiente. Los descensos, según la portavoz, se deben a «correcciones del mercado tras picos de demanda en los meses anteriores».

Las bajadas más moderadas tuvieron lugar en las ciudades de Palma de Mallorca, Salamanca, León, Teruel, Pontevedra, Bilbao, Soria, A Coruña, Granada, Jaén y Segovia; todas con un porcentaje de bajadas inferiores al 5%.

Las variación de los precios de oferta, según señalan desde Fotocasa, se debe a fenómenos estacionales cíclicos (alquileres vacacionales, arrendamientos en periodos estudiantiles o cualquier otra circunstancia que pueda generar oscilaciones trimestrales).

Para el segundo trimestre del año 2025 la Inteligencia Artificial previó una subida del 4,6% en la localidad murciana, sin embargo, el incremento trimestral analizado por la propia Fotocasa, resultó en un 9,5% en la ciudad de Murcia y de un 7% en la Comunidad Autónoma. Desde Fotocasa explican que esta subida durante el segundo trimestre se suele dar todos los años, ya que es una época marcada por la estacionalidad.

El algoritmo utilizado

Fotocasa pública de manera trimestral, desde enero de 2025, las estimaciones de esta herramienta que surge de la mezcla de la IA con el análisis de Big Data en el ámbito de la vivienda. Según explica María Matos, su objetivo es «ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones informadas en un momento clave» y ofrecer a los profesionales del sector un instrumento que mejore su visión estratégica del mercado y les permita adelantarse a sus dinámicas.

DataVenues, que aloja el índice predictivo de alquiler, es una aplicación y página web lanzada por Fotocasa para el uso de los profesionales del sector inmobiliario. Esta plataforma incluye los datos actualizados de oferta y demanda de cada zona, sin dejar de lado la valoración de las casas y la evolución del precio a lo largo del tiempo.