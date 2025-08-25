Investigan si una salsa causó la intoxicación alimentaria en el hotel de La Manga

El Servicio Epidemiología y de Seguridad Alimentaria y Zoonosis, así como los Laboratorios de Salud Pública de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones "continúan la investigación del brote de intoxicación alimentaria detectado en un hotel de La Manga del Mar Menor", indican fuentes de la Consejería de Salud de la Región. Se están tomando muestras a los alimentos y hay un par de 'sospechosos': un pescado y la salsa que llevaba un plato de pasta, informan fuentes cercanas al caso.

Se estrecha el cerco sobre estos dos platos por los testimonios aportados por los afectados, puesto que algunos afirman que es lo único que comieron. La investigación para determinar cien por cien qué causó el brote podría alargarse semanas, apuntan las mismas fuentes.

Entre los damnificados hay personas mayores, niños pequeños y mujeres embarazadas, clientes todos de un hotel con casi 400 habitaciones, el Cavanna. Decenas de clientes del mismo están estudiando si presentan una demanda colectiva tras lo sucedido. Los afectados se quejan (entre ellos, en redes y en la recepción del establecimiento) de falta de información y de la ausencia de explicaciones. Mientras, la cocina está clausurada.

"La bebé empezó a vomitar"

"La bebé a las cuatro de la mañana empezó a vomitar. Bajamos a recepción, fuimos al Santa Lucía, le pusieron suero, paracetamol... Luego me empecé a encontrar yo mal", explicó a los medios de comunicación el padre de una niña de 15 meses. Tanto él como su pareja y la hija de ambos están "con diarrea", indicó.

Ahora, el fin de la recogida y el análisis de muestras e identificar el origen exacto del brote y aplicar las medidas correctoras definitivas. Los primeros resultados microbiológicos de los pacientes apuntan a un brote de salmonelosis. Falta saber dónde estaba exactamente.

El comedor del hotel siguió abierto hasta la tarde del domingo, aseguran clientes del mismo. Cabe recordar que más de cien personas estuvieron vomitando o con diarrea por esta intoxicación, que les hizo sentir "muy mal, deshidratados", subrayaron los perjudicados.

"La Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 movilizó cinco unidades para su atención in situ y traslado de pacientes", detallan desde la Consejería de Salud.

En el hospital Santa Lucía de Cartagena se atendió a 24 adultos y 23 niños. Este lunes por la mañana había nueve pacientes ingresados estables (6 adultos y 3 niños). Los afectados presentaban vómitos, diarrea, dolor abdominal y, en algunos casos, fiebre; síntomas que comenzaron tras el almuerzo del sábado 23 de agosto.

"Como parte del protocolo, el Servicio de Epidemiología e inspectores del Servicio de Seguridad Alimentaria se personó el domingo 24 de agosto en el establecimiento para llevar a cabo la correspondiente investigación epidemiológica y la adopción de medidas de prevención y control", destacan desde el departamento de Juan José Pedreño.