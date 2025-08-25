Hostecar: "Somos los primeros interesados en cuidar la salud alimentaria"

Desde la Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos de Cartagena y su Comarca (Hostecar) recuerdan que «la higiene alimentaria es una de las piezas claves para ofrecer un servicio seguro y de calidad» después de conocerse el caso de los cien intoxicados en el hotel de La Manga.

«Desde el departamento de Seguridad e Higiene Alimentaria de Hostecar, trabajamos bajo unos sistemas de auditorías y recordamos a los hosteleros que se tienen que extremar las precauciones en verano con el calor, la gente de nuestro departamento llevan trabajando en eso en la costa desde mayo», detallan desde la patronal.

Asimismo, recuerdan que publican unas recomendaciones para sus socios para mantener la seguridad alimentaria, sobre todo en la época estival, como no hacer acopio de comida y controlar la temperatura de las cámaras.

«Los hosteleros son los primeros interesados en llevar a cabo toda la seguridad alimentaria, que no haya ningún problema de intoxicaciones ni ningún problema sanitario en sus locales, son los primeros que se ponen en contacto con nosotros, contratan nuestros servicios y nosotros les damos todo el respaldo y todo el soporte sanitario que necesitan», explican desde la patronal.

«Ahora en verano, con las temperaturas tan altas, que es la temperatura óptima de crecimiento de microorganismos asociados a intoxicaciones alimentarias, los chiringuitos también controlan, igual que cualquier establecimiento, toda la normativa. Desde auditorías higiénico-sanitarias, en las que controlamos toda la infraestructura, documentación, carta de alérgenos y que cumplan con la formación de manipulador de alimentos», hacen hincapié desde Hostecar sobre los controles que realizan a los locales que así lo solicitan.

En concreto, para prevenir la salmonelosis, recomiendan cocinar completamente los alimentos, llevar a cabo buenas prácticas de higiene, evitar la contaminación cruzada, lavarse las manos y seguir las normativas españolas y europeas sobre la higiene de los productos alimenticios.

Cocinar completamente los alimentos es uno de los puntos más importantes porque se transmite mediante alimentos contaminados, que pueden verse afectados por contaminación cruzada o por no estar cocinados correctamente, según comentan.

También señalan que aunque todos los alimentos requieren de una correcta higiene y cocción, en lo referente a la salmonella, es más propensa a aparecer en huevos, productos lácteos sin pasteurizar, carne, especialmente de aves y frutas y verduras sin desinfectar.

Sello de garantía

En Hostecar ofrecen a sus asociados el ‘Sello de garantía de seguridad alimentaria, estrategia sanitaria’ a través del cual imparten un curso de formación en el propio establecimiento para todo el personal de manipulador de alimentos, alérgeno, gluten, buenas prácticas higiénicas y buenas prácticas de manipulación, limpieza y desinfección y acrilamida.