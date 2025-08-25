Fraude
Un hombre se hace pasar por voluntario para pedir dinero en Murcia y Molina de Segura
La asociación Astrade alerta de una captación de fondos fraudulenta en su nombre
Un hombre se hace pasar por voluntario de una entidad social para pedir dinero a los viandantes de Murcia y Molina de Segura, con la supuesta finalidad de realizar actividades. Según varios testigos, se trata de un hombre de mediana edad, calvo, con barba y de complexión media.
La Asociación para la Atención de Personas con Autismo y otros Trastornos del Desarrollo de la Región de Murcia (Astrade), ha alertado de esta captación de fondos fraudulenta en su nombre en un comunicado en el que, además, recuerda que nunca piden dinero en efectivo y que las donaciones se tienen que realizar a través de los canales oficiales.
Por ello, Astrade ruega a los ciudadanos que, en caso de recibir peticiones de este tipo, no les den dinero ni tampoco les faciliten sus datos personales.
