La bandera roja ondea hoy en 11 playas de la Región

Los puestos de vigilancia del Plan Copla han abierto este lunes con bandera roja, que indica prohibición en el baño, en 11 playas de Cartagena y San Javier, según la última actualización publicada por el Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, se trata de Monte Blanco-Calnegre, Galúa, Sirenas, Entremares y Levante (Cabo de Palos), en Cartagena; y Banco del Tabal, Pedrucho I, Pedrucho II, Pedrucho III, El Arenal I y El Arenal II, en San Javier.

Además, tienen bandera amarilla, que indica precaución, las playas de Calblanque (Cartagena); Poniente I, Poniente II, Matalentisco, La Cabaña, Calarreona, La Higuerica y La Carolina (Águilas); Calnegre, Puntas de Calnegre y Parazuelos (Lorca) y Estacio Sur (San Javier).

El resto de puestos de vigilancia de la Región de Murcia ha abierto con bandera verde, que señala baño seguro.