El agujero del campo murciano: más de 146.800 hectáreas cultivables abandonadas o sin aprovechar

El campo murciano tiene por delante una época muy complicada, una guerra con demasiados frentes y enemigos y pocas soluciones a medio o corto plazo.

La falta de relevo generacional, la presión de la Unión Europea, la competencia desleal de terceros países, la nueva política arancelaria impuesta por Trump, los abusos de la cadena alimentaria o la sequía y las plagas, son algunos de los múltiples problemas que ahogan al sector agrícola. En este contexto hay un dato que responde a todas esas dificultades y preocupa: España tiene 94.096 hectáreas abandonadas y 2,2 millones de hectáreas con posibilidad de ser cultivables sin aprovechamiento. Estos datos los aporta el ‘Informe 2025 Cocampo sobre la Estructura del Suelo Rústico en España’, realizado por uno de los portales de referencia en la compraventa de fincas rústicas.

Según este estudio, de los 1,1 millones de hectáreas que tiene de superficie total la Región de Murcia, el 40,2 por ciento, 442.200 hectáreas, está dedicadas a los cultivos, el segundo porcentaje más alto de España, sólo por detrás de Castilla-La Mancha, que se sitúa en el 46,1%. Sin embargo, tres de cada 10 hectáreas de cultivo en la Región están abandonadas o sin aprovechamiento. En concreto, según el informe de Cocampo, el 33,2% de la superficie regional cultivable (146.800 hectáreas) está sin uso, muy por encima de la media nacional que se sitúa en el 7,9%.

En el conjunto de España, el principal uso del suelo es la superficie forestal, que en 2024 registró 19.4 millones de hectáreas, el 38,4% del total de la superficie del territorio nacional.

En segundo lugar se encuentran las tierras de cultivo, que ocuparon una superficie de 16,7 millones de hectáreas, el 33% del total. Dentro de esta categoría, la tierra arable, que engloba cultivos herbáceos y barbechos, representó el 66,6% de la superficie total de tierras de cultivo y dispuso de 11,1 millones de hectáreas. Después, están los cultivos leñosos, con 5,4 millones de hectáreas (el 32,5% de la superficie). Por último, destacan otras tierras de cultivo, que incluyen los huertos familiares para autoconsumo y los invernaderos vacíos, que contaron con 158.569 hectáreas, lo que equivale al 0,9% de esta superficie.

En cuanto al número de explotaciones agrarias, el informe de Cocampo señala que en España, existen 914.871 explotaciones agrarias, que ocupan una superficie de 28,9 millones de hectáreas, de las que 23,9 millones son Superficie Agrícola Utilizada (SAU).

Según estos datos, desde 2016, el número de explotaciones agrarias ha disminuido un 3,2%, con 30.153 explotaciones menos. No obstante, la SAU ha experimentado un aumento del 2,9%, con un incremento de 683.929 hectáreas, lo que confirma el fenómeno de la concentración progresiva, algo favorecido por el creciente de interés de los grandes fondos de inversión sobre el sector agrícola.

Las compraventas de fincas rústicas aumentaron un 4,3% con respecto al año anterior y crecieron un 10,5% desde 2019, es decir, antes de la pandemia. Aunque el mercado comenzó el 2024 marcado por las movilizaciones agrarias, lo que generó incertidumbre y desincentivó la inversión durante los primeros meses del año, «se observó una recuperación en los meses siguientes que se tradujo en un buen cierre de ejercicio». Además, se prevé un aumento del 30% en estas compraventas en los próximos años. Una de las explicaciones que dan a estos previsibles crecimientos es que a la transmisión de una finca por herencia (el 41% de los propietarios de explotaciones agrarias tiene más de 65 años) le sigue la venta por parte de los herederos.

En este año, cuatro comunidades autónomas concentraron de nuevo más de la mitad (55,8%) de las operaciones de compraventa a nivel nacional: Castilla y León (25.279 adquisiciones), Andalucía (22.713), la Comunidad Valenciana (20.146) y Castilla-La Mancha (18.893). Le siguieron en número Aragón (11.658), Galicia (9.365), Cataluña (8.391), Extremadura (7.046) y la Región de Murcia con 5.675.

Por último, el precio medio del suelo rústico en España se situó en 9.967 euros por hectárea y aquí Murcia vuelve a destacar con el segundo valor promedio de suelo rústico más alto de España: 32.491 euros por hectárea, triplicando así la media nacional.