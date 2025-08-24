La Región, una de las comunidades más atractivas para trabajar

La Región de Murcia, según los datos ofrecidos en el último informe de ‘Movilidad geográfica de la contratación en España’ referidos a 2024, se coloca como la quinta comunidad con mayor saldo positivo de contratos de trabajadores llegados de otras regiones, solo por detrás de Aragón, País Vasco, Islas Baleares y Comunidad de Madrid.

Son un total de 111.011 los contratos registrados pertenecientes a personas procedentes de otros puntos del país, mientras que 104.762 son trabajadores que ejercían su labor en la Región de Murcia el año anterior han salido de las fronteras murcianas para trabajar en otro lugar del país. Por otro lado, 463.196 contratos permanecen. Sin embargo, se trata del saldo de contratos más bajo de los últimos años, con un balance positivo de 6.249, y lejos de las cifras alcanzadas en 2017 y 2021, cuando se rondaban los 40.000.

La tasa de movilidad interautonómica en 2024 es del 18.89%, siendo la tercera más alta del país. Esto indica una importante temporalidad en los contratos ofertados en nuestra Comunidad, algo relacionado con las habituales condiciones ofrecidas en el sector agrario, que registra menor porcentaje de contratos que se mantienen de forma estable año tras año.

Impacto de la agricultura

El sector agrícola concentra el saldo receptor con 68.719 contratos que entran y 50.948 que salen. Un 34.9% más. Su tasa de movilidad alcanza el 28.82%. Solo el sector de Actividades administrativas y servicios auxiliares mantiene también un saldo positivo. En el sector de la Industria entran 4.312 y salen 4.774, con un déficit de 462 contratos. En el de construcción, entran 5.264 y salen 6.523, resultando un balance negativo de 1.259. En el sector servicios se produce uno de los saldos negativos más importantes. Son 32.716 los que entran desde otros puntos del país y 42.516 los que salen de la Región.

Los datos que arroja el informe reflejan la importancia de la agricultura en la economía murciana y el perfil del trabajador agrario. Son más las mujeres que salen que las que entran (-3.626). Y en los hombres, al contrario (9.875). Por otro lado, son más los españoles que salen fuera de la Región de Murcia de los que entran (-7.785). En cambio, el número de extranjeros que entran es muy superior al de los que salen (14.034).

Estos datos están muy relacionados con el mundo agrario, sector económico vital en la Región. Y es que el perfil del trabajador que llega a nuestra Comunidad muestra los principales rasgos del trabajador agrario: «Por lo general, la gran mayoría de trabajadores suelen ser hombres. y de una edad intermedia. Depende también de si hablamos de agricultores autónomos o mano de obra contratada. En general, hablamos de edades intermedias», afirma José Miguel Marín, presidente de COAG Murcia.

Con respecto a el amplio número de trabajadores extranjeros, Marín afirma que «actualmente la demanda mano de obra en el sector agrícola es muy alta» y que ante la falta de trabajadores «están dando respuesta a estas necesidades y que fundamentalmente se concentra en frutas y hortalizas».

Destinos y procedencias

Por otro lado, el informe publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) también desglosa a dónde van los trabajadores que salen de la Región y de dónde vienen los que llegan. Las principales comunidades autónomas de destino y procedencia son, en ambos sentidos, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla - La Mancha, por su cercanía con la Región. También destacan Cataluña y la Comunidad de Madrid. Las provincias de procedencia más usuales son Alicante (31.447), Almería (15.452), Albacete (8.419), Madrid (7.644) y Valencia (4.805). Las salidas más numerosas son hacia Alicante (24.540), Almería (13.846), Madrid (10.495), Albacete (10.143) y Valencia (7.168).

Por grupos de edad

Por grupos de edad, los tres conjuntos principales resultan un balance positivo. En primer lugar, el grupo de entre 30 y 45 años es el que mejor balance presenta, con un saldo de 3.322 contratos. Son 42.032 los que entran y 38.710 los que salen. El grupo de menores de 30 años también crece, con un saldo de 1.793 personas.

Los mayores de 45 años son los que presentan un saldo más moderado, con 1.134 más. Un balance que, en general, está muy marcado por la influencia del sector agrario en la economía de la Región de Murcia.

Los más preparados ‘escapan’ a otras comunidades

Uno de los datos más destacados del informe de ‘Movilidad geográfica de la contratación en España’ es el éxodo de las personas que poseen títulos académicos. El grupo más destacado es el del nivel formativo de Educación Secundaria Obligatoria. 16.568 de ellos han marchado de la Región para trabajar fuera de ella, mientras que de otras comunidades solo han llegado 14.347, resultando en un saldo negativo de 2.221 trabajadores. También destaca la marcha de personas con el título de Bachillerato (-1.487), Ciclos Formativos (-879) o Educación Superior (-1.968). Al revés sucede con las personas con estudios primarios o sin acreditar, cuyo balance es positivo y alcanza los 12.815 de diferencia.

Es una tendencia habitual en la Región, ya que el perfil de trabajador agrario, cuyo sector es de los más potentes de la Comunidad, tiene entre sus características poseer estudios primarios o básicos. En cambio, preocupa el déficit de trabajadores existente en el resto de áreas.

Información y comunicaciones, el sector que más exporta

El informe presentado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recoge también datos sobre aquellos sectores en los que sus trabajadores ‘emigran’ a otros lugares del país y llegan en menor número a la Región, resultando en un balance negativo.

Las secciones con un especialmente alto saldo emisor son información y comunicaciones, comercio al por mayor y al por menor, hostelerÍa, construcción y actividades sanitarias y servicios sociales.

Por grupos ocupacionales, el carácter receptor se concentra en el de ocupaciones elementales (aquellos empleos relacionados con la limpieza, trabajos agrícolas, forestales y pesqueros, minería, construcción, transporte...) ya que en el resto presenta saldos negativos, especialmente en los de técnicos y profesionales científicos e intelectuales, trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores y empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina.