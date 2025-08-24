Los caballitos y las nacras vuelven a poblar las aguas del Mar Menor

Los últimos informes semanales de la calidad del agua del Mar Menor, tanto el de la Comunidad como el del Instituto Español de Oceanografía, concluyen que los parámetros oceanográficos tienden a la estabilización, tras las perturbaciones experimentadas en los últimos meses debido al calor extremo, la disponibilidad de nutrientes, las precipitaciones de finales de julio y por la propia fragilidad del ecosistema. A pesar de este susto, lo cierto es que la laguna está viviendo el mayor periodo de estabilidad desde la última gran crisis, el colapso de 2016.

Esta etapa ‘tranquila’ no sólo se deja ver en los niveles de transparencia o clorofila, sino también en su biodiversidad que poco a poco recupera el pulso. Y ahí tenemos a dos de sus especies más singulares el caballito de mar de hocico largo (Hippocampus guttulatus) y la nacra común (Pinna nobilis ), que están registrando una paulatina pero constante recuperación en los dos últimos años.

Hippocampus es una asociación dedicada desde el año 2007 al estudio y conservación del caballito de mar en el Mar Menor. Su misión es proteger el medio marino de la laguna a través de la investigación y la monitorización de este emblemático animal marino.

Según José Antonio Oliver, coordinador del Proyecto Hippocampus, hasta este año la especie no levantaba cabeza y acusaba especialmente cada uno de los episodios de mortandad masiva por la eutrofización y la falta de oxígeno en 2016, 2019 y 2021.

En el año 2020 se estimó una población de 1.347 ejemplares. Esta cifra descendió a los 800 en 2022 y en 2023 ni siquiera se pudo estimar la población porque los buzos no pudieron avistar ni un solo ejemplar, mientras que el año pasado sólo se encontraron 6 ejemplares. Antes de que llegara la conocida sopa verde, por el año 2010, la estimación se situaba en los 196.000.

Pero esta tendencia negativa podría tener los días contados. «Se están viendo más caballitos y en zonas donde antes no había, como en el kilómetro 8, lo cual es un buen síntoma», explica Oliver, que destaca que en lo que va de año se ha realizado tres salidas de muestreo y en esas tres ocasiones han podido encontrarlos.

El coordinador del proyecto cree que sería un error echar las campanas al vuelo porque el ecosistema sigue siendo vulnerable y cualquier fenómeno podría perturbarlo de nuevo. «Sobre todo hay que ver cómo va el otoño, que no haya una riada grande, con un aporte masivo de materia orgánica que provoque un desequilibrio; espero que siga así, vamos a ver como termina el año y cómo transcurren los siguientes, que no haya ninguna catástrofe y que esos caballitos que se han incorporado a la población el año que viene sean reproductores y aporten descendencia nueva, con eso nos daríamos por satisfechos», señala José Antonio Oliver.

En cualquier caso, sostiene que tanto el estado del Mar Menor como la recuperación completa de la población de caballitos será algo que requiera muchos años.

Desde la Comunidad coinciden con el diagnóstico de la asociación, y señalan que se ha podido observar «una tendencia positiva durante los dos últimos años». No obstante, estas fuentes advierten que para precisar el nivel de recuperación «habrá que esperar los muestreos que se realizarán el próximo año».

Una de las acciones que han emprendido esta asociación para proteger al caballito fue trasladar al Ministerio para la Transición Ecológica una petición para incluirlo en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en principio como ‘vulnerable’.

«El procedimiento sigue abierto y está tramitándose, pero de momento no está incluido, aunque tenemos constancia de que se están dando pasos y que podría incluirse en el próximo catálogo», asegura Oliver. Su inclusión permitiría fomentar la recuperación de sus poblaciones y proteger su hábitat a través de un plan de recuperación específico.

Actualmente el caballito de mar sí figura en el ‘Libro Rojo de los Vertebrados de la Región de Murcia’ y en el ‘Listado de especies silvestres en régimen de protección especial’. Su catalogación como especie protegida es la que posibilita la prohibición de extraer, matar, dañar o perturbar de manera intencionada al caballito.

La nacra se recupera y se han registrado reclutamientos por la laguna de forma generalizada. | CARM

Otra buen síntoma de la recuperación del Mar Menor, o al menos de que ese periodo de estabilidad está beneficiando a su biodiversidad, es la recuperación de la nacra. Según Emilio Cortés, director técnico y conservador del Acuario de la Universidad de Murcia, ya se han localizado este año más de 100 ejemplares de este molusco bivalvo. «Son muy buenas noticias; estamos ahora mismo haciendo muestreos, evaluando las distintas zonas y de aquí a un mes o dos meses podremos decir exactamente de qué estamos hablando», destaca Cortés, que explica que otra buena noticia es que estas identificaciones están teniendo lugar a lo largo y ancho del Mar Menor, gracias a que han mejorado las condiciones.

El director del Acuario reconoce que ya tenían constancia de esta recuperación desde hace un año, pero han preferido mostrarse cautos a la hora de hacer pública esta información.

Por su parte, el coordinador de Hippocampus recuerda que el año pasado «encontramos una nacra en la zona del aeropuerto de San Javier, que estaba a 6 metros de profundidad. La dejamos marcada y le enviamos las coordenadas a Emilio Cortés; es importante que todos colaboremos».

Itinerarios submarinos

La asociación Hippocampus, organiza desde hace algunos años los populares itinerarios submarinos. Esta actividad ofrece a jóvenes, familias, estudiantes, docentes y visitantes «una experiencia directa con los fondos marinos y su riqueza biológica». De esta manera, aprenden sobre la cultura marina y la importancia de cuidar el mundo acuático. Esta actividad sirve además, señala Oliver, para acabar con ciertos prejuicios. «Es un ecosistema con mucha variedad de especies, unos hábitats singulares y así pueden conocer de primera mano que no está tan mal la cosa», explica el coordinador.

Además, Hippocampus lleva a cabo el Proyecto ‘Plumbum’, una iniciativa que se centra en la problemática de las basuras marinas y la contaminación ambiental causada por residuos peligrosos, como el plomo utilizado en la pesca. Esta contaminación representa un riesgo grave para la biodiversidad, algo que afecta a múltiples especies y la calidad del agua en entornos marinos. Ese plomo, explica, se saca para luego llevarlo a una empresa de tratamiento de residuos y reciclaje paras que ese material vuelva a la cadena de distribución y pueda ser aprovechado de nuevo.

El Acuario ya ha logrado reproducir 5.000 ejemplares

El Acuario de la Universidad de Murcia ya ha logrado reproducir en cautividad cerca de 5.000 caballitos de mar. Este ‘stock’ está preparado para que, en caso de que sea necesario, se lleve a cabo un proceso de reintroducción de la especie en el Mar Menor. En este momento, según explica a La Opinión, el director técnico de este centro, Emilio Cortés, se está culminando el estudio genético para garantizar, entre otras cosas, que esa hipotética reintroducción se realiza con éxito, es decir, que la variabilidad genética que se ha obtenido ahora es adecuada para las condiciones del Mar Menor. Los resultados de este estudio llegarán en septiembre.

«Tenemos datos genéticos de la población previos a 2019 y los podemos comparar ahora con los datos nuevos que hemos obtenido para ver si habido, por ejemplo, alguna regresión genética en los ejemplares que han quedado», explica Cortés. El cualquier caso, señala que si la población natural se está recuperando sola y tiene una genética más o menos buena, no hay que hacer nada, pero si vemos que entra en regresión o que la variabilidad genética de los acuarios es mejor podemos plantearnos la repoblación.