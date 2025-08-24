Playas

La bandera amarilla ondea en Águilas y Cartagena este domingo

En el resto de zonas de costa se ha izado la bandera verde

Archivo: Playa con bandera amarilla en la Región.

Archivo: Playa con bandera amarilla en la Región. / L.O.

Agencias

Dos playas de la Región de Murcia amanecen este domingo con bandera amarilla, que indica precaución en el baño.

Los puestos de vigilancia en playas del Plan Copla abren hoy, 24 de agosto, izando dos banderas amarillas.

Una de ellas ondea en Águilas, en la playa de Matalentisco, y la otra en Cartagena, en la playa de Calblanque.

La dirección del Plan Copla recuerda que, para disfrutar de un baño seguro, hay que atender en todo momento las indicaciones de los socorristas del puesto de vigilancia.

Advierten del riesgo para la salud por el calor hoy en la Región de Murcia

La invasión de cotorras argentinas pone en jaque a la Región de Murcia

Los caballitos y las nacras vuelven a poblar las aguas del Mar Menor

La Región, una de las comunidades más atractivas para trabajar

Casi 60.000 vecinos de la Región cobran el Bono Social Térmico contra la pobreza energética

Leonor en San Javier: 50 horas en un simulador antes de ponerse a los mandos del Pilatus

Por cada trabajador que entre al mercado laboral en la Región dos se jubilarán

