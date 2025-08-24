La bandera amarilla ondea en Águilas y Cartagena este domingo

Dos playas de la Región de Murcia amanecen este domingo con bandera amarilla, que indica precaución en el baño.

Los puestos de vigilancia en playas del Plan Copla abren hoy, 24 de agosto, izando dos banderas amarillas.

Una de ellas ondea en Águilas, en la playa de Matalentisco, y la otra en Cartagena, en la playa de Calblanque.

La dirección del Plan Copla recuerda que, para disfrutar de un baño seguro, hay que atender en todo momento las indicaciones de los socorristas del puesto de vigilancia.