Advierten del riesgo para la salud por el calor hoy en la Región de Murcia

Las autoridades sanitarias informan de riesgo amarillo en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y Campo de Cartagena-Mazarrón

Un hombre bebe agua en la calles de Murcia, en uno de los peores días de la última ola de calor.

Un hombre bebe agua en la calles de Murcia, en uno de los peores días de la última ola de calor. / Juan Carlos Caval

Las autoridades sanitarias advierten del riesgo para la salud por el calor este 24 de agosto en la Región de Murcia, con atención a los colectivos más vulnerables a las altas temperaturas.

Así, desde el 112 informan de riesgo amarillo en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y Campo de Cartagena-Mazarrón.

Dentro de lo previsto en el Plan Nacional de Acciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, debe informarse a la población de medidas para la autoprotección, haciendo especial incidencia en los colectivos vulnerables como son los lactantes y menores de cuatro años, mayores de 65 años, embarazadas o enfermos crónicos, así como personas expuestas al calor extremo, sin hogar, turistas, personas con vivienda sin aclimatar o personas con poca autonomía en su vida cotidiana.

Decálogo de consejos

  1. Bebe agua y líquidos con frecuencia, aunque no sientas sed y con independencia de la actividad física que realices.
  2. Evita las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.
  3. Aunque cualquier persona puede sufrir un problema relacionado con el calor, presta especial atención a: bebés y menores, lactantes y mujeres gestantes, así como personas mayores o con enfermedades que puedan agravarse con el calor (como las enfermedades cardiacas, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, patologías que dificultan la movilidad, demencia y otras enfermedades mentales, así como el abuso de drogas o alcohol).
  4. Permanece el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refréscate cada vez que lo necesite.
  5. Procura reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día.
  6. Usa ropa ligera, holgada y que deje transpirar.
  7. Nunca dejes ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado (especialmente a personas menores de edad, mayores o con enfermedades crónicas).
  8. Consulta a tu profesional sanitario ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas.
  9. Mantén tus medicinas en un lugar fresco; el calor puede alterar su composición y sus efectos.
  10. Haz comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, zumos, etc.)

