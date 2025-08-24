Advierten del riesgo para la salud por el calor hoy en la Región de Murcia

Las autoridades sanitarias advierten del riesgo para la salud por el calor este 24 de agosto en la Región de Murcia, con atención a los colectivos más vulnerables a las altas temperaturas.

Así, desde el 112 informan de riesgo amarillo en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y Campo de Cartagena-Mazarrón.

Dentro de lo previsto en el Plan Nacional de Acciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, debe informarse a la población de medidas para la autoprotección, haciendo especial incidencia en los colectivos vulnerables como son los lactantes y menores de cuatro años, mayores de 65 años, embarazadas o enfermos crónicos, así como personas expuestas al calor extremo, sin hogar, turistas, personas con vivienda sin aclimatar o personas con poca autonomía en su vida cotidiana.