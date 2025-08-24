Casi 60.000 vecinos de la Región cobran el Bono Social Térmico contra la pobreza energética

Un total de 59.480 vecinos de la Región se benefician actualmente del Bono Social Térmico, «una ayuda, de carácter anual, destinada a luchar contra la pobreza energética y a compensar los gastos derivados del consumo de calefacción, agua caliente o cocina», indican desde la Consejería de Política Social, de la cual depende el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), que gestiona estas ayudas.

El Bono Social Térmico es una subvención directa que se ingresa una vez al año (esto es, en un solo pago) y se otorga automáticamente a aquellas personas en situación de vulnerabilidad que ya se beneficien del Bono Social Eléctrico a 31 de diciembre del año anterior, apuntan desde el departamento de Conchita Ruiz Caballero.

Para repartir estas subvenciones entre los ciudadanos que las necesiten, «la Región de Murcia, a través del IMAS, ha dispuesto este año de 9.940.430 euros para dar cobertura a dichas ayudas», concreta la Consejería.

No todas las personas que piden la ayuda, y la obtienen, van a cobrar lo mismo, sino que hay requisitos a tener en cuenta. En este sentido, «la cantidad a percibir dependerá del grado de vulnerabilidad acreditado por el usuario a través de la empresa comercializadora y de la zona climática donde se ubique su vivienda habitual para la contratación del suministro eléctrico», apostillan desde el área de Política Social.

En concreto, «la cuantía mínima establecida será de 81,48 euros, mientras que la máxima alcanzará los 343,31 euros».

3.000 beneficiarios más

El pasado mes de noviembre, la Comunidad hacía público que más de 57.000 personas en situación de vulnerabilidad de la Región de Murcia habían recibido ya el pago único del Bono Social Térmico correspondiente al año 2023. Ahora, con agosto a punto de concluir, las cifras que manejan desde el Ejecutivo regional se han incrementado: ya hay 3.000 beneficiarios más.

El número podría seguir en alza porque, según un informe dado a conocer a principios del presente mes de agosto, casi la mitad (un 46,6%, para ser exactos) de los hogares de la Región de Murcia no logra mantener una temperatura adecuada en verano.

Es la conclusión del estudio ‘Somos más pobres en verano’, de Greenpeace y Ecodes, que sitúa a la Comunidad en la cúspide de la pobreza energética estival.

Luz más cara y olas de calor

A esta realidad afectan factores tales como la subida de la factura de la luz (que da lugar a que enchufar el aire acondicionado se convierta en un lujo que no está al alcance de todos), las olas de calor que ha sufrido la Región en este estío (con alertas rojas incluidas) y el deficiente aislamiento de muchas de las viviendas de esta autonomía, que se construyeron hace décadas, y en las cuales el calor se cuela. Al igual que hará el frío.

Estas circunstancias afectan de forma especial a mayores y niños. El 37% de los niños de la Región vive en hogares en los que no se puede prender el aire, porque cuesta mucho dinero, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). El calor afecta a su descanso y calidad de su ocio, y agrava riesgos que ya padecen en términos de salud o rendimiento escolar, denunciaron desde Save the Children.

Un joven bebe agua cerca de un termómetro que marca 47º en Murcia. / Juan Carlos Caval

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) augura, por su parte, que en la última semana de agosto se esperan temperaturas máximas a los 35 grados en toda la Región. Desde el lunes hasta el jueves, solo superarán los 35 Lorca (37) y Murcia (36), mientras que las localidades costeras mantienen sus máximas en torno a los 31.

Los ciudadanos que deseen información sobre cómo beneficiarse del Bono Social Térmico en la Región pueden hacerlo entrando en la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma o llamando a los teléfonos de información 012 o 968 362 000.