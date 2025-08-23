Por cada trabajador que entre al mercado laboral en la Región dos se jubilarán

Cada vez preocupa más el relevo generacional en el mundo del trabajo. Muchas personas están llegando a la edad de jubilación, pero no hay suficientes jóvenes para ocupar esos puestos. Esto está provocando un desajuste que podría causar serios problemas en sectores clave de la economía.

De hecho, la próxima década podemos enfrentarnos a un grave problema en la Región de Murcia. En la Comunidad se jubilarán 159.900 personas pero sólo 78.497 jóvenes entrarán al mercado. El relevo generacional se ha convertido en nuestro país en una de las principales preocupaciones, según un informe de Adecco.

Sin embargo, este problema en Murcia es menos adverso que en el conjunto de España: a nivel nacional se prevén 2,9 jubilaciones por cada nueva incorporación (aproximadamente) mientras que en Murcia la relación es de 2 por 1 (alrededor de la mitad). Eso supone que en España, en los próximos diez años, más de 5 millones de personas se jubilarán, pero solo entrará al mercado laboral una tercera parte de esa cifra.

Por comunidades

Si observamos por comunidades autónomas, existen ocho regiones donde el relevo generacional en el mercado laboral se presenta más complicado que la media nacional. Esto significa que, por cada persona joven que se incorporará al trabajo en los próximos diez años, se jubilarán varias. En Euskadi, por ejemplo, se jubilarán 4,6 personas por cada una que entra, y le siguen Castilla y León y Galicia con 4,4; Asturias con 4; Extremadura con 3,6; Cantabria con 3,5; Canarias con 3,3 y Navarra con 3,1.

Estas regiones suelen tener una población más envejecida o una participación de jóvenes en el mercado laboral más baja que en el resto del país. En Euskadi, que encabeza la lista, solo el 27% de los menores de 25 años trabaja, frente al 37,8% a nivel nacional. Por otro lado, otras comunidades (incluida Murcia) como Cataluña (2,2) y Baleares (2,6) tienen una situación algo menos grave, aunque el reto del relevo generacional sigue siendo preocupante.

Las pensiones

Esta realidad engloba un problema mucho mayor: las pensiones. Actualmente, las pensiones ya no son sostenibles en buena parte de las regiones españolas. Cada vez se gasta más dinero en ellas porque hay más personas que se jubilan, cobran pensiones más altas y viven más años. Algunos economistas de Adecco se aventuran a dar pinceladas sobre las tres posibles vías de escape para solucionar un problema endémico.

Posibles soluciones

Para hacer frente a esta situación, es importante contar con todo el talento posible, según señala Adecco. Esto implica facilitar el acceso al empleo a personas migrantes, promover la participación activa de mujeres, personas con discapacidad y trabajadores de más edad, además de aprovechar al máximo las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Solo así se podrá mantener un mercado laboral fuerte, inclusivo y sostenible, añade el informe.

En primer lugar, respecto a la integración de la mano de obra inmigrante aunque todavía existen muchas dudas, los expertos aseguran que el fenómeno migratorio será clave para paliar la falta de relevo generacional.

De hecho, la Región de Murcia suma 107.686 trabajadores extranjeros cotizantes a la Seguridad Social en la actualidad, 30.982 más que hace 10 años, la mayoría de este aumento no comunitario -29.548- y el resto, de la Unión Europea. Una mano de obra imprescindible para sectores como la agricultura en nuestra Región.

Cabe recordar que se espera que, entre 2026 y 2035, lleguen a España 4.593.871 personas extranjeras, de las cuales sobre un 80 por ciento estará en edad laboral y un 70 por ciento de ellas buscará empleo (2,5 millones)

De hecho, los próximos años con la jubilación de cientos de ‘baby boomers’, esta dependencia de migración no sólo continuará sino que aumentará, resultando clave para paliar la falta de relevo generacional.

En segundo lugar, no podemos olvidar la incorporación de talento con menos presencia de mujeres discapacitados o profesionales senior y por último la IA y la automatización.

Está claro, que la IA y la automatización no resolverán por si solas el reto demográfico pero como dicen algunos expertos serán palancas para amortiguar el desequilibrio.

«Llevo años estudiando, ya era hora de trabajar»

Juanjo Céspedes Guillén, empleado público. / Israel Sánchez

Juanjo Céspedes Guillén es empleado público, estudió Filosofía y Políticas y tras sacar una oposición se enfrenta a su primer trabajo con 28 años

Pregunta: ¿Cuándo vas a empezar tu primer trabajo?

Respuesta: Bueno, hace poco me dieron la nota del segundo ejercicio de la oposición. Así que oficialmente tengo aprobado el primer y el segundo ejercicio. Todavía falta por hacer un curso selectivo, esa oposición es así, y ahora queda el resto del proceso hasta tomar posesión.

¿A que has dedicado tu tiempo en los últimos años?

En los últimos años, primero hice la carrera de Filosofía, eso fue de los 18 a los 21, me la saqué en 4 años. Luego estudié un año oposiciones al Ayuntamiento de Murcia, y al año siguiente ya empecé a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Murcia. Así que he estado un total de 8 años en la universidad haciendo las dos carreras, los dos títulos de grado. Luego, cuando salí, empecé a estudiar oposiciones a Gestión Civil del Estado, y recientemente he aprobado.

Bueno, supongo que estarás súper contento...

Sí, la verdad que sí, porque es una satisfacción después de tantos años de estudio ver que tiene un resultado. Además, he tenido la suerte de sacar la oposición en un año y medio de estudio, que realmente no me llevó mucho tiempo. Hay gente que tarda mucho más.

¿Estás dispuesto a seguir formándote?

Sí, además lo bueno que tiene la administración pública es que dentro de la misma te puedes seguir formando. Puedes hacer muchos cursos e incluso promocionar a cuerpos superiores o a otros cuerpos de otras administraciones. Así que valoro, en un futuro, después de estar un tiempo trabajando, seguir estudiando para promocionar internamente. Pero ahora mismo tengo muchas ganas de empezar a trabajar, porque ya llevo muchos años estudiando y ya era hora.

«Afronto mi jubilación fantásticamente»

Juan Nicolás Martínez, recién jubilado. / Israel Sánchez

Juan Nicolás Martínez ha trabajado 50 años en el mismo banco y ahora se jubila con ganas de disfrutar de esta nueva etapa.

Pregunta: ¿Cómo ha cambiado el mundo laboral desde que empezaste?

Respuesta: Muchísimo. Cuando empecé era un sector muy tradicional, casi con «mandito y visera». Hoy todo ha cambiado radicalmente, como de la noche al día.

¿Qué opinas sobre que más del 35 por ciento de la población tenga más de 50 años?

No creo que sea cuestión de culpas, sino de cómo han evolucionado las generaciones, el nivel de vida y el coste de vida. Antes una familia media vivía con menos, ahora cuesta más tener hijos y eso hace que muchas parejas se lo piensen mucho antes de formar una familia.

¿Cómo afrontas tu jubilación?

Fantásticamente bien. Me he mentalizado y preparado con tiempo. Tengo actividades para ocuparme y lo estoy llevando muy bien.

¿Consideras seguir vinculado al mundo laboral de alguna forma?

No, ya he cumplido con mi etapa laboral. No me lo planteo. Quizá para otros que no han trabajado tanto sería diferente, pero en mi caso, no.

¿Qué opinas sobre la llegada de trabajadores migrantes como solución al déficit generacional?

Mientras vengan a trabajar, me parece bien. Hoy en día muchos jóvenes no quieren ciertos trabajos porque son duros o mal pagados. Alguien tiene que hacerlos, y si lo hacen los extranjeros, bienvenidos sean. No creo que estén quitando trabajo, sino ocupando vacantes que otros no quieren.

¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones que comienzan su camino profesional?

Que se tomen las cosas con filosofía y sepan que nada se regala. Todo hay que trabajárselo. Que sean profesionales y honestos, y con eso tendrán las puertas abiertas. Pero deben saber que el sueldo no llega solo: hay que ganárselo.