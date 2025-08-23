Leonor en San Javier: 50 horas en un simulador antes de ponerse a los mandos del Pilatus

La princesa Leonor tendrá que demostrar su destreza en vuelo en la Academia General del Aire y del Espacio, al igual que el resto de sus compañeros de la 78 promoción. En San Javier le espera un mes de enseñanza teórica y unas 50 horas de entrenamiento en un simulador antes de subirse al Pilatus C-21.

Todo está preparado en la Academia para recibir el 1 de septiembre a Leonor, que llega a San Javier como alférez y se incorpora como alumna de 4º curso junto a 74 compañeros. Allí completará su formación militar tras su paso por el Ejército de Tierra y la Armada.

En la Academia, la Princesa de Asturias seguirá un plan de instrucción aeronáutica exactamente igual al del resto de alumnos que pasa por formación teórica y el entrenamiento en los simuladores, en una primera fase en los más básicos, denominados CPT (Cockpit Procedures Trainer), para pasar después a los más avanzados FTD (Flight Training Devices).

Estos últimos ofrecen una visión de 180 grados y proporcionan una experiencia de vuelo muy parecida a la real, aunque sin experimentar las mismas sensaciones.

La cabina es idéntica a la del avión y, además, los instructores pueden simular situaciones de emergencia para que los alumnos sepan resolverlas si se tienen que enfrentar a ellas en la realidad, según ha explicado el capitán Orenes durante una visita este jueves de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las instalaciones.

En total, Leonor tendrá que pasar unas 50 horas en los simuladores, antes de ponerse a los mandos del avión Pilatus PC-21 en compañía de su instructor, una nueva fase en su enseñanza aeronáutica en la que deberá completar un número de horas similar.

Será a partir de entonces cuando la Princesa de Asturias podrá acceder a lo que se denomina 'la suelta', nombre por el que se conoce al primer vuelo en solitario de un alumno que se produce cuando el instructor considera que está preparado, y que no todos los aspirantes llegan a realizar.

En el caso de la princesa, "la suelta se hará o no" dependiendo de su destreza en vuelo, ha asegurado el director de la Academia General del Aire y del Espacio, coronel Luis Felipe González Asenjo, quien no ha querido adelantar fechas concretas, porque "todavía no ha empezado".

"La vamos a acoger como una más"

Tanto la ministra como el coronel han querido dejar claro en todo momento que la princesa será "una alumna más" en San Javier, como lo fue en la Academia General Militar del Ejército de Tierra de Zaragoza, en la Escuela Naval de Marín y en el buque Elcano.

"Se ha integrado plenamente, con una gran profesionalidad, ha sido una alumna más en todas las academias pero, además, con mucho interés por aprender, por mejorar cada día y con una magnífica convivencia con sus compañeros", ha resaltado Robles.

Uno de los compañeros con los que Leonor va a pasar los próximos meses es el alférez Cordón Arnedo, alumno de cuarto curso, quien ha insistido también en que "va a ser una compañera más. La vamos a acoger como una más y la vamos a ayudar en lo que necesite porque es nueva en la academia".

"Por supuesto, es un orgullo tener a la princesa como nuestra compañera. Es algo que nunca pensé que podría suceder, es algo que no ocurre muy a menudo", señala este alférez, que a la pregunta de si han recibido alguna pauta sobre cómo deben actuar con ella responde: "Nos han dicho que la tratemos con normalidad".

Leonor seguirá el plan de estudios ya estipulado y comenzará un "exigente y demandante proceso de formación", que incluye también enseñanza sobre drones o el conocimiento del espacio, un tema al que en la academia se le quiere dar un gran impulso.

Una intensa jornada

Una intensa jornada espera cada día a la princesa que se inicia a las 6:30 horas de la mañana con el toque de diana y continúa con la limpieza de las habitaciones.

El desayuno, a las 7:30 horas, dará paso a las actividades a las 8:00 horas, que se prolongará hasta las 15 horas, cuando se realizará la primera comida. En ese intervalo habrá un tiempo para el deporte, entre las 13:30 y las 14:00 horas.

A partir de las 16:00 horas se reanudarán las clases hasta las 18:00 horas, que comienza el paseo libre. Será cuando Leonor y sus compañeros puedan optar por salir de las instalaciones para moverse por los alrededores, en un espacio perimetrado entre San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar, o bien dedicar tiempo al estudio.

El toque de retreta a las 22:00 horas y el toque de silencio a las 22:30 horas ponen fin a la jornada.

Entre el 22 de diciembre y el 7 de enero, la princesa y sus compañeros disfrutarán de sus vacaciones de Navidad y del 19 al 30 de enero tendrán que realizar los exámenes del primer cuatrimestre.

Las vacaciones de Semana Santa serán del 30 de marzo al 5 de abril y los exámenes del segundo cuatrimestre, del 1 al 12 de junio. Aunque aun no está cerrada la fecha, lo más probable es que la entrega de despachos se realice el 26 de julio.

Una camareta para tres con baño

Durante todos esos meses, la academia será la nueva "casa" de la Princesa de Asturias. Allí compartirá habitación con baño con otras dos compañeras. No todas las 'camaretas', como se denomina a estos cuartos, disponen de ese servicio.

En la camareta tendrá a su disposición un armario para guardar su ropa, así como una cama, una estantería y mobiliario de estudio (mesa y silla).

En los últimos cuatro años, se han llevado a cabo obras de mejora de las instalaciones en la academia, entre ellas, la rehabilitación de cinco edificios de alojamientos.